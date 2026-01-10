  • 10 Gennaio 2026 -
Attualità | Politica

Pozzallo. Bene sequestrato alla mafia sarà adibito a Centro antiviolenza e pulifunzionale

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 10 gennaio 2026 – Subito dopo l’approvazione del progetto in linea tecnica e amministrativa, che avverrà nei prossimi giorni, entro il mese di febbraio 2026 verranno avviate le operazioni di cantierizzazione dell’edificio e dell’area circostante. L’intervento riguarda il riuso dell’immobile sequestrato alla mafia in C/da Scaro, destinato alla realizzazione di un Centro Antiviolenza e di un Centro Polifunzionale “Villaggio della Solidarietà” oltre ad ospitare il Centro Diurno per Disabili. Il progetto prevede il recupero dell’edificio in muratura esistente, nel rispetto della sua identità storica per la realizzazione di una sala conferenze e un nuovo edificio destinato a Centro Antiviolenza. Gli spazi saranno progettati per garantire accoglienza, riservatezza, sicurezza e funzionalità con aree dedicate all’ascolto, agli uffici amministrativi e coffee point, pensato come spazio di attesa public relation. Saranno realizzati inoltre nuovi impianti tecnologici, un impianto fotovoltaico, soluzioni per la piena accessibilità e una sistemazione esterna attenta alla qualità architettonica e all’inclusione. Valore dell’appalto: € 1.752.600,26.
Un progetto che restituisce alla comunità un bene sottratto alla mafia, trasformandolo in un luogo di solidarietà, tutela e rinascita sociale.

