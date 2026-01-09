  • 9 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Gennaio 2026 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria, Carabinieri in azione durante le feste: denunce per stalking e controlli a tappeto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 09 Gennaio 2026 – Si chiude con un bilancio di intensa attività il piano di controllo straordinario del territorio messo in atto dalla Compagnia Carabinieri di Vittoria durante il periodo delle festività natalizie. Il dispositivo, coordinato dal Comando Provinciale di Ragusa, ha mirato a garantire una maggiore sicurezza percepita e a prevenire i reati di natura predatoria e contro la persona.

L’intervento più significativo sul fronte della sicurezza personale è stato condotto dai militari della Stazione di Acate. Un uomo di 40 anni è stato denunciato in stato di libertà per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe rivolto gravi minacce, anche telefoniche, nei confronti della sua ex convivente.

Per garantire l’incolumità della donna, la Centrale Operativa ha immediatamente attivato protocolli di protezione, disponendo frequenti passaggi e monitoraggi costanti dell’abitazione della vittima da parte delle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della locale Stazione.

Non è mancata l’attenzione alla viabilità, specialmente nelle aree periferiche e nei giorni di maggiore afflusso turistico. I controlli su strada hanno portato ai seguenti risultati: oltre 250 utenti della strada identificati e controllati, numerose sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della Strada e monitoraggio costante dei punti nevralgici per garantire la tutela di automobilisti e pedoni.

Nonostante la conclusione ufficiale del periodo festivo, i Carabinieri hanno confermato che l’alta guardia non verrà abbassata. L’attività di vigilanza e prevenzione della Compagnia di Vittoria proseguirà con la medesima intensità anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa in tutto il distretto.

© Riproduzione riservata
587959

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube