Vittoria, Carabinieri in azione durante le feste: denunce per stalking e controlli a tappeto

VITTORIA, 09 Gennaio 2026 – Si chiude con un bilancio di intensa attività il piano di controllo straordinario del territorio messo in atto dalla Compagnia Carabinieri di Vittoria durante il periodo delle festività natalizie. Il dispositivo, coordinato dal Comando Provinciale di Ragusa, ha mirato a garantire una maggiore sicurezza percepita e a prevenire i reati di natura predatoria e contro la persona.

L’intervento più significativo sul fronte della sicurezza personale è stato condotto dai militari della Stazione di Acate. Un uomo di 40 anni è stato denunciato in stato di libertà per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe rivolto gravi minacce, anche telefoniche, nei confronti della sua ex convivente.

Per garantire l’incolumità della donna, la Centrale Operativa ha immediatamente attivato protocolli di protezione, disponendo frequenti passaggi e monitoraggi costanti dell’abitazione della vittima da parte delle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della locale Stazione.

Non è mancata l’attenzione alla viabilità, specialmente nelle aree periferiche e nei giorni di maggiore afflusso turistico. I controlli su strada hanno portato ai seguenti risultati: oltre 250 utenti della strada identificati e controllati, numerose sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della Strada e monitoraggio costante dei punti nevralgici per garantire la tutela di automobilisti e pedoni.

Nonostante la conclusione ufficiale del periodo festivo, i Carabinieri hanno confermato che l’alta guardia non verrà abbassata. L’attività di vigilanza e prevenzione della Compagnia di Vittoria proseguirà con la medesima intensità anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa in tutto il distretto.

