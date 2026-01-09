  • 9 Gennaio 2026 -
  • 9 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sport

Basket. Passalacqua Ragusa in trasferta ad Ancona, serve una prova di carattere

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 09 gennaio 2026 – Primo match del girone di ritorno del campionato di basket femminile di serie A2. Dopo la lunga pausa la Passalacqua giocherà in quel di Ancora affrontando la Mooney go Basket girls. La squadra che ha saputo affrontare con grande carattere e determinazione, una condizione difficile dal punto di vista degli infortuni, sta effettuando gli ultimi allenamenti di rifinitura prima della partenza per le Marche.

Ma il momento è complicato; mentre proseguono gli allenamenti differenziati per favorire il pieno recupero di capitana Chiara Consolini e di Marika Labanca, si aggiunge la preoccupazione in casa Passalacqua per Beatrice Stroscio per la quale sono in corso accertamenti per valutare l’infortunio al ginocchio sinistro rimediato durante un allenamento su un cambio di direzione.

“Abbiamo lavorato con la consueta intensità per tutto il periodo -, commenta coach Mara Buzzanca – non risparmiando energie e impegno. Oltre al pieno recupero di Johnson, attendiamo il rientro di Labanca e Consolini, situazione non certo facile. A questo si aggiunge la condizione di Bea che ci preoccupa. Le ragazze hanno affrontato l’ultimo scorcio del girone di ritorno con carattere, cercando di farsi carico della situazione mettendo in campo energia e determinazione. Contro Ancona mi aspetto che ognuna di loro si prenda delle responsabilità importanti consapevoli del momento di difficoltà che ci accompagna da mesi, a cui si aggiunge l’infortunio di Stroscio. Ancona è un campo difficile – conclude Buzzanca -; è una squadra giovane ma con elementi esperti; ha inserito una lunga di struttura come Dell’Olio, dando maggiore profondità alla sua manovra. Non sarà facile ma faremo il possibile”.

Un occhio come di consueto alla statistica:

Ragusa, quinta in classifica con 16 punti (8 vinte e 4 perse) occupa la quinta posizione; Ancona è decima con 8 punti frutto di 4 vittorie e 8 sconfitte. La Passalacqua fino a questo momento di stagione, ha realizzato 782 punti e ne ha subìti 733, ha il 44 per cento di realizzazioni da 2 punti, il 27% da 3, e il 67% ai liberi con 494 rimbalzi totali. Ancona inizia il girone di ritorno con 696 punti realizzati e 815 subìti tira con il 41% da 2 punti, il 33% da 3, 69% ai liberi, con 457 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro che si giocherà domani alle 19 al Palascherma di Ancona, verrà arbitrato dalla signora Maria Giulia Forni di Ravenna e dal signor Michele De Angelis di Ascoli Piceno.

© Riproduzione riservata
