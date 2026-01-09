  • 9 Gennaio 2026 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Venezuela, torna la libertà per Biagio Pilieri: il politico di origini comisane rilasciato dopo 16 mesi

Tempo di lettura: 2 minuti

Caracas, 09 Gennaio 2026 – In un clima di distensione politica, le autorità di Caracas hanno liberato il deputato italo-venezuelano e l’imprenditore  Luigi Gasperin.
Un segnale di speranza attraversa l’Oceano e arriva fino a Comiso. Nelle prime ore della notte italiana, le autorità venezuelane hanno rilasciato Biagio Pilieri, noto esponente dell’opposizione e figura di spicco della comunità italo-venezuelana. La sua scarcerazione, avvenuta insieme a quella di altri prigionieri politici, segna un potenziale punto di svolta nelle dinamiche democratiche del Paese sudamericano, guidato da un nuovo corso governativo volto all’apertura internazionale.
Sessantenne, Pilieri non è solo un nome della politica estera, ma un figlio della provincia di Ragusa. Figlio di Vincenzo, sarto comisano emigrato in cerca di fortuna, Biagio ha mantenuto un legame viscerale con le sue radici. Molti a Comiso ricordano ancora la sua adolescenza trascorsa in via Bellini e le estati a Scoglitti.
La notizia della sua liberazione è stata accolta con lacrime di gioia tra i numerosi parenti e amici che risiedono tra Comiso e Vittoria, i quali per oltre un anno hanno vissuto con il fiato sospeso per le sorti del congiunto.
Eletto deputato per tre legislature, Pilieri ha dedicato la sua carriera alla difesa della libertà di stampa e al contrasto delle derive autoritarie, prima sotto Chávez e poi sotto Maduro. Questo impegno gli è costato l’arresto il 28 agosto 2024, con accuse pesantissime di terrorismo e tradimento della patria, da sempre rigettate dagli osservatori internazionali.
Il periodo di detenzione lo ha visto rinchiuso a El Helicoide, il carcere di Caracas tristemente noto per le condizioni disumane e l’isolamento. Nonostante la durezza della prigionia, la mobilitazione internazionale non si è mai spenta, alimentata dal coraggio della sua famiglia e delle Ong per i diritti civili.
Il rilascio di Pilieri non è un caso isolato. Poche ore prima, ha riacquistato la libertà anche Luigi Gasperin, imprenditore italiano di 77 anni. Sebbene questi provvedimenti facciano sperare in una nuova fase di rispetto dei diritti umani, la lista dei detenuti italiani non è ancora vuota.

