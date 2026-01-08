  • 8 Gennaio 2026 -
  Marina di Modica
Marina di Modica

Marina di Modica, il moletto cede ancora: cittadini chiedono interventi duraturi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica,8 gennaio 2026  – Nuovi danni al moletto di Marina di Modica a causa del maltempo e delle mareggiate. Parte della pavimentazione è stata staccata, i blocchi di pietra usati come panchine sono stati spostati e l’area è parzialmente allagata, creando potenziali rischi per chi frequenta il lungomare. Non è la prima volta che l’opera, costata oltre 200.000 euro, subisce danni. “Per ben tre volte sono stati effettuati interventi di manutenzione, tutti costosi e del tutto inutili, visto che il risultato è sempre lo stesso. Soldi buttati a mare”, denuncia un cittadino su Facebook. Anche il gruppo “Sei di Marina di Modica se” sottolinea che la questione va oltre l’estetica. “La situazione rappresenta un rischio concreto per residenti, turisti e sportivi, anche nei mesi invernali”, si legge in un post del gruppo. I cittadini chiedono al Comune di intervenire con urgenza per il ripristino, la messa in sicurezza e una seria valutazione strutturale del moletto, puntando a soluzioni durature e resistenti alla forza del mare. “Marina di Modica merita infrastrutture sicure, pensate per durare nel tempo, non opere che cedono alla prima mareggiata”, concludono. Magari sarebbe opportuno provare un fissaggio permanente o semi-permanente dei blocchi tramite ancoraggi a pavimento o zavorre integrate.

© Riproduzione riservata
587897

