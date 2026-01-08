Caltanissetta, sorpreso con una serra indoor in casa: trentenne arrestato dalla Polizia

Caltanissetta, 08 Gennaio 2026 – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un trentenne nella flagranza di reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, il primo dell’anno, sono intervenuti presso un condominio del centro storico a seguito di una segnalazione anonima pervenuta alla sala operativa della Questura attraverso l’applicazione Youpol. Una volta giunti nel luogo segnalato, già all’interno dell’androne dello stabile, i poliziotti sono stati investiti da un forte odore di marijuana proveniente da un appartamento. All’interno di esso i poliziotti hanno trovato una serra indoor, con grow box, sistema di areazione e impianto di illuminazione, diverse piante di marijuana dal peso di circa 500 grammi, 600 grammi di infiorescenze di marijuana in essiccazione, un panetto di hashish di 90 grammi pronto per lo spaccio, confezioni di semi, diversi flaconi di fertilizzanti e un bilancino di precisione. La Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi tecnici a seguito dei quali tutto il materiale sequestrato, oltre 1 chilo e 100 grammi di sostanze stupefacenti e le attrezzature per far funzionare la serra indoor, sono stati repertati. L’arrestato, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Giudice per le indagini preliminari, lunedì scorso, nel corso dell’udienza di convalida dell’arrestato, rilevata la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria, in considerazione della quantità della droga sequestrata e della disponibilità di strumenti per il taglio e il frazionamento dello stupefacente, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

