  • 8 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Gennaio 2026 -
Cronaca

Caltanissetta, sorpreso con una serra indoor in casa: trentenne arrestato dalla Polizia

Sequestrati oltre 1 chilo e 100 grammi di sostanze stupefacenti: marijuana e hashish
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Caltanissetta, 08 Gennaio 2026 – La Polizia di Stato  ha tratto in arresto un trentenne nella flagranza di reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, il primo dell’anno, sono intervenuti presso un condominio del centro storico a seguito di una segnalazione anonima pervenuta alla sala operativa della Questura attraverso l’applicazione Youpol. Una volta giunti nel luogo segnalato, già all’interno dell’androne dello stabile, i poliziotti sono stati investiti da un forte odore di marijuana proveniente da un appartamento. All’interno di esso i poliziotti hanno trovato una serra indoor, con grow box, sistema di areazione e impianto di illuminazione, diverse piante di marijuana dal peso di circa 500 grammi, 600 grammi di infiorescenze di marijuana in essiccazione, un panetto di hashish di 90 grammi pronto per lo spaccio, confezioni di semi, diversi flaconi di fertilizzanti e un bilancino di precisione. La Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi tecnici a seguito dei quali tutto il materiale sequestrato, oltre 1 chilo e 100 grammi di sostanze stupefacenti e le attrezzature per far funzionare la serra indoor, sono stati repertati. L’arrestato, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Giudice per le indagini preliminari, lunedì scorso, nel corso dell’udienza di convalida dell’arrestato, rilevata la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria, in considerazione della quantità della droga sequestrata e della disponibilità di strumenti per il taglio e il frazionamento dello stupefacente, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

© Riproduzione riservata
587873

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube