“Signora Befana ti chiedo una cortesia”. Riceviamo

MODICA, 04 Gennaio 2025 –
Caro Babbo Natale, sei già volato via e dunque affido a te cara Befana il compito di recapitarmi, mentre giri sulla tua vecchia e logora scopa, questa letterina indirizzata congiuntamente alla signora sindaca Maria Monisteri Caschetto e all’assessore Saro Viola del Comune di Modica e, inoltre, al vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo.
Lo faccio a costo di sembrare irriverente, ma, ripetendo una frase del grande scrittore latino Terenzio “Sono un uomo e nulla di ciò che è umano mi è estraneo”.
Cari Voi tutti AUCTORITATES,
mi rivolgo a Voi non da bambino che attende la calza coi doni, ma da padre, nonno e, soprattutto, da cittadino.
Voi siete l’espressione umana e istituzionale più importante per la vita sociale, culturale, amministrativa e religiosa della nostra città.
Siete quei soggetti pre-posti, cioè prima di tutti, per capire ed esaudire i bisogni di tanti cittadini, specie di quelli che, purtroppo, per status non vengono tenuti in considerazione, perché non parlano, non si “raccomandano”, non hanno voce. E, purtroppo, questi cittadini non hanno quasi mai risposte.
La filosofia virgiliana del “Non ti curar di loro, ma guarda e passa” nella politica regna sovrana. Anche Voi spesso la utilizzate, come nel caso di cui vi metto al corrente, ma che ben conoscete.
Il vostro “guarda e passa”, però, sta divenendo un vezzo, perché nonostante ci sia chi parla, invita, scrive, motiva, propone, grida, inveisce… voi AUCTORITATES, sembra, dico SEMBRA, che vi muoviate, ma lo fate seguendo la filosofa siciliana dell’《annacamento》, vale a dire il massimo sforzo col minimo di movimento, di strada da percorrere per giungere ad una meta.
Lo abbiamo constatato nel caso delle colombaie interdette da 12 anni al Cimitero Monumentale.
Per questo caso vi ricordo che abbiamo raccolto firme, fatto anche petizioni online, richieste di incontri a voi Autorità Amministrative di Modica per anni e con mia “lettera aperta” e messaggi al Vescovo di Noto nel febbraio ’25, quasi un anno fa.
Ma ci sono voluti otto mesi (!) solo per fissare e realizzare un incontro tra voi e il Prefetto di Ragusa.
E, però, giunti a questa data e incontro? Silenzio! Bocche cucite, dicono i giornali.
Cosa c’è da far silenzio?
Quali tremende verità o misfatti si celano dietro il lassismo, la dimenticanza, il menefreghismo della pubblica somministrazione e il vergognoso silenzio dell’ex presidente della Cooperativa Di Vittorio, il signor Enzo ROCCASALVA che nega, pur non essendo più NULLA, di fornire i registri dei proprietari dei loculi?
Ma chiedo, e chiedo anche a voi tre AUCTOTITATES, che avete fatto questo incontro: “Cosa vi siete detti, quali decisioni sono state prese?”
Qualcosa la sappiamo da dichiarazioni alla stampa, da risposte consiliari ad interrogazioni, ma, mi chiedo ancora: chi credete di essere, care AUCTORITATES, se colui il quale, cioè il sottoscritto, ha perorato tanto da anni e mesi con raccolta firme, petizioni, denunce sui media, alla fine non viene chiamato da voi per conoscere loro stato sei fatti?
E quando dico “io”, intendo le centinaia di persone che mi spingono a far conoscere e agire per la soluzione del problema. E aggiungo anche la “memoria” viva delle migliaia di defunti nostri parenti.
Ho atteso che qualcuno delle tre AUCTORITAS in intestazione, prendesse il telefono e/o viva voce o con un messaggio mi dicesse: “Piergiorgio Barone, abbiamo parlato col Prefetto… se vuole e può, ho/abbiamo il piacere di invitare lei e qualcuno dei suoi concittadini interessati a conoscere lo stato dei fatti e le iniziative che intendiamo prendere”.
Invece, sono trascorsi quasi tre mesi e NIENTE, NULLA, SILENZIO.
Cosa vi siete detti sulla messa in sicurezza delle migliaia di loculi gestiti da confraternite parrocchiali e cooperative sociali come la Di Vittorio chiusa di oltre 10 anni per rischio di crollo, presso il Cimitero storico di Modica?
Addirittura in una intervista, si arroga il merito dell’incontro di cui sopra l’assessore Viola, quando è stata mia iniziativa stimolare, far conosce lo status della situazione e invitare il vescovo ad intervenire. con lettere aperte, messaggi, documenti e telefonate.
Trovo assolutamente inaccettabile che chi ha stimolato, a nome e per conto di centinaia di parenti dei defunti, non abbia ricevuto la benché minima informazione.
Vi sembra questo il modo di gestire un problema così grave e, soprattutto, la relazione pubblica, sociale con i cittadini? Vi sembra socialmente etico il vostro comportamento?
Non è che il vescovo, la sindaca, l’assessore Viola non possano mettersi in contatto con me o con uno qualsiasi dei cittadini interessati e informare su quelle che sono state le decisioni, le problematiche evidenziate.
Possono ma non lo hanno fatto.
Aggiungo, infine, il mio rammarico per le cose trapelate dalle “bocche cucite” in modo inaccettabile, proprio da chi fa e rende un “servizio”.
Mi riferisco alla deresponsabilizzazione DELL’ENTE COMUNE che prima non veglia, non controlla, lascia fare e alla fine, lavandosene le mani, scarica tutto sulle spalle inermi dei parenti dei defunti.
Tutto ciò quando, invece, si potrebbe (anche. e sottolineo ANCHE. con l’intervento dell’ “onorevole”, che pur essendo stato due volte sindaco ha misconosciuto il problema, stanziare un fondo straordinario regionale per la sicurezza cimiteriale, riservato ai Comuni che abbiano già adottato ordinanze di pericolo e di transennamento e che abbiano accertato, in modo trasparente, che i concessionari non sono reperibili, attraverso la presentazione di progetti di messa in sicurezza con analisi tecniche e previsione di spesa.
La Regione Siciliana certamente può intervenire normativamente e finanziariamente. Può adottare una legge speciale o un articolo nelle legge di stabilità che consenta appunto ai Comuni di utilizzare fondi regionali per la messa in sicurezza di aree cimiteriali pericolanti anche se di proprietà privata o in concessione, a condizione che sia per la tutela della pubblica incolumità e igiene pubblica.
Grazie cara signora Befana per la cortesia che potrai usarmi, non dimenticando che nella calza del camino per queste tre “auctoritates” assieme a questa letterina, metta anche dei carboni.
Niente dolci.
Il carbone può aiutare loro a capire la nostra amarezza ed il colore del nostro cuore nel pensare alla mancata dignità verso i nostri cari morti.
Piergiorgio Barone
A nome di migliaia di cittadini modicani parenti dei defunti dimenticati.
4 commenti su ““Signora Befana ti chiedo una cortesia”. Riceviamo”
Giustissimo Piergiorgio Barone, apprezziamo.
Ma aggiungerei alla lettera da far recapitare al caro Babbo Natale, che Modica è al totale disastro in tutti i campi, se mi consente.
Vede la viabilità è un bruttissimo biglietto da visita, hanno disastrato da alcuni anni le strade cittadine con dossi e disastrosi ðissesti nelle strade, arrivando anche al paradosso di spendere soldi per distruggere le strade invece che ripavimentarle o almeno ripararle. Non si è visto in nessuna parte del mondo una assurdità del genere.
L’ipotesi dei geni che hanno fatto queste assurde cunette e tagli dell’asfalto che di fatto distruggono le automobili delle persone pur rispettose dei limiti di velocità, era la sicurezza.
Tuttavia queste assurde idee sono evidentemente sbagliate, poiché gli incidenti si verificano ugualmente come sempre e come in tutte le città anche se non dotate di queste assurdità .
Giustappunto, stamane, nella via rocciola in direzione Noto, proprio in una delle strade dissestate, un pesante incidente si è verificato senza che questi stupidi presidi avessero potuto limitare i rischi.
Ora chiedo a Babbo Natale, ma si potrebbe chiedere al buon Dio un minimo di razionalità nelle menti dei nostri amministratori? Ma sono deduzioni così difficili da avere? Ma veramente Modica è caduta così in basso? Non si fa niente di utile e strutturalmente conveniente per Modica? Solo festini e inaugurazioni che, di fatto, stanno solo logorando la fascia tricolore della Sindaca e niente di più e… per il resto 200 milioni di debito ed un comune in dissesto.
Grazie Befana nostra portavoce e grazie Babbo Natale se volessi intercedere.
Purtroppo per questo problema non c’è soluzione. Si è sbagliato in passato a costruire questi edifici, e gli errori del passato vengono continuati anche Adesso.
I loculi sono stati venduti, quindi spetterebbe a chi li occupa fare le ristrutturazioni, ma i defunti non possono fare le ristrutturazioni, gli eredi neanche a citarli, chi dovrebbe intervenire? Il Comune? Impossibile! La Regione? Impossibile! I fondi servono per cose inutili, o per i loro mega stipendi, o per armi, o mandarli in Ucraina. Per i cittadini ci sono solo doveri, con diritti zero. Bisogna evitare di costruire errori chiamate tombe, perché in futuro ci saranno gli stessi problemi. I morti vanno cremati.
CARO PIERGIORGIO BARONE PIU CHE ALLA BEFANA PENSO OCCORRA RIVOLGERSI ALLA MAGISTRATURA SU QUESTA TRISTE VICENDA DEI LOCULI INTERDETTI .SE RITIENI DI INTRAPRENDERE QUESTA STRADA SAPPI CHE POTRAI AVERE TUTTO IL MIO SOSTEGNO UNITAMENTE SPERO,A TUTTI QUEI CONSIGLIERI COMUNALI ,ASSESSORI,CITTADINI COMUNI ,ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ CIVILE UNITAMENTE AI SINDACATI CHE NELLE VARIE RIUNIONI E DIBATTITI SUI SOCIAL HANNO ESPRESSO SOLIDARIETA’ MAGARI A PAROLE LA ESPRIMANO DAVANTI AD UN PROCURATORE DELLA REPUBBLICA CHE FINALMENTE DECIDA DI VEDERCI CHIARO SU QUESTA INGARBUGLIATA MA AL CONTEMPO CHIARA TRISTE VICENDA DEI LOCULI INTERDETTI !
Bisogna sensibilizzare i cittadini a andare a votare tutti responsabilmente e consapevolmente , evidentemente il 61 % dei votanti ha espresso la classe politica o le classi politiche che hanno gestito il problema nel modo evidenziato . Altrimenti si rischia di gridare ai sordi . Io prego la befana di assicurare alla giustizia un favoreggiatore e sciacallo adolescentofilo , mentre scagionare i poveri sprovveduti e ingenui genitori dall ‘accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione , perché probabilmente vittima di cravattari prescritti .