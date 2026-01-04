  • 4 Gennaio 2026 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Il Presepe Vivente incanta anche Malta. Stasera la penultima rappresentazione

Monterosso Almo, 04 gennaio 2026 – Sta riscuotendo uno straordinario successo la 39ª edizione del Presepe Vivente di Monterosso Almo, che si conferma uno degli appuntamenti più affascinanti e partecipati del Natale siciliano. Migliaia i visitatori, più di quattromila, accorsi negli ultimi giorni da ogni angolo dell’isola e anche da Malta, ( sono tanti le presenze dei maltesi nel monterossano) richiamati dalla bellezza di una rappresentazione che unisce fede e tradizione. Le vie del quartiere Matrice, cuore storico del borgo, si trasformano in un vero palcoscenico dove antichi mestieri, suoni e profumi d’altri tempi si fondono con la spiritualità del Natale. Dalla bottega del “curdaru” alla fucina del “firraru”, ogni angolo racconta un pezzo di storia siciliana, offrendo un viaggio emozionante che conquista non solo gli adulti ma anche i bambini. Gli ultimi due appuntamenti in programma sono per oggi pomeriggio , domenica 4 e martedì prossimo 6 gennaio , con partenza del corteo alle 17:30 da piazza San Giovanni. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare ancora una volta dalla magia del Natale nel Borgo Monterosso.

