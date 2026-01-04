Joseph Lu conquista i World Entertainment Awards: “ONIRIC” in nomination a Los Angeles

Modica 4 gennaio 2026 – Il pianista e compositore siciliano Joseph Lu ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale: il suo ultimo brano “ONIRIC” è stato ufficialmente nominato ai World Entertainment Awards, che si svolgeranno il 31 gennaio 2026 a Los Angeles. Un traguardo che consolida la crescita artistica di Lu sulla scena globale e rafforza l’appellativo con cui viene sempre più spesso definito dagli addetti ai lavori: “il pianista dei sogni”. “ONIRIC” è una composizione intensa e suggestiva, costruita come un viaggio interiore alla ricerca dell’essenza umana. Tra atmosfere rarefatte, introspezione e richiami onirici, il brano invita l’ascoltatore a superare i confini del reale per entrare in contatto con una dimensione più profonda e universale. «L’universo ci parla attraverso la sua musica – spiega Joseph Lu – e saper ascoltare i sogni significa entrare in contatto con ciò che vive dentro e fuori di noi». Ispirato al mito di Ulisse, il brano interpreta l’eroe omerico come simbolo dell’inconscio, della conoscenza e della continua ricerca di sé. Un archetipo che Lu traduce in musica attraverso sonorità intime e immaginifiche, capaci di restituire la molteplicità dell’esperienza umana e il fascino del mistero. Il modicano Joseph Lu si sta affermando nel panorama musicale internazionale grazie a uno stile eclettico e a una profonda sensibilità artistica, unita a un costante impegno per l’inclusione sociale. Recentemente è stato protagonista della conferenza romana “La Parola strumento di Pace, di Verità e di Giustizia” e ha ricevuto un prestigioso riconoscimento accademico per Musica e Cultura, confermando la sua capacità di coniugare arte, pensiero e responsabilità sociale. Parallelamente, l’artista è al lavoro sul nuovo progetto discografico, in uscita a gennaio 2026. L’album rappresenta una sintesi matura del suo percorso creativo: una selezione dei brani più celebri, reinterpretati in chiave contemporanea, affiancata da otto inediti che raccontano l’evoluzione continua della sua ricerca musicale. Un progetto personale e ambizioso, pensato per portare la musica di Joseph Lu verso una dimensione sempre più globale. Essere presenti su quel palco – ha sottolineato Joseph Lu – significa condividere lo stesso spazio che ha lanciato sogni diventati leggende. Significa credere nei propri sogni, trasformare l’immaginazione in suono e portare la propria voce oltre ogni confine. Il 31 gennaio 2026, Hollywood non sarà solo una destinazione, ma un simbolo: di determinazione, di arte libera e di futuro…. E “ONIRIC” sarà lì, a raccontare tutto questo, nota dopo nota.

