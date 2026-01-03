Modica, la magia del Gospel al Duomo di San Giorgio: concerto evento del Modica Gospel Academy

MODICA, 03 Gennaio 2026 – Incastonato nella splendida cornice barocca del Duomo di San Giorgio, il cuore pulsante della città si appresta a vibrare sulle note della musica dell’anima. Domenica 4 gennaio, a partire dalle 19, il Modica Gospel Academy salirà sul proscenio per un concerto imperdibile che promette di chiudere le festività natalizie sotto il segno dell’emozione e della spiritualità.

L’evento, patrocinato e offerto dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), rappresenta uno dei momenti più attesi del cartellone culturale modicano, portando in scena un genere musicale che sa fondere preghiera, energia e armonie travolgenti.

Sotto la direzione magistrale del maestro Giorgio Rizza, l’ensemble proporrà un repertorio che spazia dai grandi classici del gospel spiritual (come Oh Happy Day e Amazing Grace) a contaminazioni più contemporanee e pop, capaci di coinvolgere il pubblico in un dialogo costante tra coro e platea.

La scelta del Duomo di San Giorgio non è casuale: l’acustica straordinaria della cattedrale, unita alla maestosità delle sue architetture patrimonio UNESCO, offrirà una cassa di risonanza naturale capace di esaltare ogni sfumatura vocale dei coristi.

Il concerto è reso possibile grazie al contributo dell’ARS, che ha scelto di investire in un’iniziativa di alto valore artistico e sociale. La musica gospel, con il suo messaggio di speranza e inclusione, si sposa perfettamente con l’atmosfera di rinascita che accompagna l’inizio del nuovo anno.

“Portare la Modica Gospel Academy al Duomo di San Giorgio è un omaggio alla bellezza della nostra città e alla forza della sua comunità – commenta Rizza. – “Ringraziamo l’Assemblea Regionale Siciliana per aver creduto in questo progetto che unisce cultura, fede e territorio.”

