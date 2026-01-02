Promozione. Il Santa Croce Calcio torna in campo. Domenica trasferta col Qal’at

Santa Croce Camerina, 02 gennaio 2026 – Riparte il campionato di Promozione con il Santa Croce calcio che sarà impegnato nella temibile trasferta di Caltagirone contro il Qal’at.

La gara contro i biancorossi calatini sarà anche la prima del girone di ritorno di questo entusiasmante torneo che finora vede l’FC Priolo Gargallo in testa alla classifica.

La squadra di mister Fabio Campanaro forte dei 26 punti in graduatoria, affronterà questa insidiosa trasferta con la concentrazione che l’incontro merita.

I calatini allenati da mister Giacomo Messina provengono da una mini serie di risultati positivi che li ha visti prevalere per ben due volte consecutive contro il Frigintini e lo Scicli.

I biancorossi con i sei punti conquistati hanno fatto un bel balzo in classifica, portandosi in una zona tranquilla e per questo motivo, vorranno sfruttare il fattore campo per rimpinguare ancora di più la classifica e tirarsi fuori definitivamente dalle calde.

Dall’altra parte, arriva a Caltagirone un Santa Croce in ottima salute che nell’ultima gara del 2025 ha visto vedersi sfuggire la vittoria in quel di Scordia nei minuti finali.

I biancazzurri per tutto il girone d’andata hanno mantenuto l’imbattibilità in trasferta e anche a Caltagirone, cercheranno di conquistare qualcosa di positivo.

Mister Campanaro durante le festività natalizie ha lavorato sodo con la squadra, preparando con la solita sua parsimonia questa partita che potrebbe rilanciare ancora di più il Santa Croce.

L’allenatore biancazzurro avrà tutti i suoi uomini a disposizione e avrà l’imbarazzo della scelta nella composizione dell’undici di partenza.

Naturalmente le scelte saranno decise nei minuti antecedenti il fischio d’inizio, quando mister Campanaro scioglierà ogni dubbio.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio “Pino Buongiorno” di Caltagirone e avrà inizio alle ore 14.30.

A dirigere l’incontro sarà una terna arbitrale tutta peloritana capitanata dal signor Francesco Carrieri che sarà assistito dai signori Fabrizio Macris e Alessio Laganà.

