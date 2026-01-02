  • 2 Gennaio 2026 -
Attualità | Modica | Slider

Polizia Locale: l’Agente Giuseppina Campailla saluta Pozzallo e sceglie un nuovo percorso professionale

POZZALLO, 02 Gennaio 2026 – In occasione dell’anniversario della sua assunzione e delle festività natalizie, l’Agente  Giuseppina Campailla, modicana, Funzionario Direttivo di Vigilanza, annuncia la conclusione del suo rapporto di servizio presso il Comando di Polizia Locale di Pozzallo. Una decisione maturata dopo un anno intenso, segnato da eccellenze professionali ma anche da profonde criticità ambientali che l’hanno spinta ad accettare una delle diverse proposte di trasferimento ricevute da altri Enti Locali.

Campailla, giurista costituzionalista con un’esperienza ventennale nella Pubblica Amministrazione, era approdata a Pozzallo dopo un brillante concorso nel catanese e il conseguimento del Master in “Comandante e Ufficiale di Polizia Locale” presso l’Università Commerciale di Roma.

Nonostante le premesse d’eccellenza e il benvenuto caloroso ricevuto inizialmente dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Dott. Roberto Ammatuna e dai cittadini, il percorso all’interno del Comando si è rivelato estremamente complesso.

In una nota accorata, la Dott.ssa Campailla spiega come siano venute meno le condizioni ambientali per proseguire serenamente l’incarico. Denuncia un contesto di ostilità e isolamento, descrivendo condotte vessatorie che hanno colpito la sua dignità personale e il suo decoro professionale: dall’obbligo di operare in abiti civili al diniego degli strumenti basilari di lavoro (computer, accesso ai sistemi, dotazioni di servizio), fino all’esclusione dai momenti solenni come il giuramento di fedeltà alla Repubblica.

“Ho vissuto un vero e proprio inferno dal primo giorno – dichiara Giuseppina Campailla -. Sono stata svalutata nonostante i miei titoli e la mia dedizione. Ho scelto di servire la collettività in divisa con orgoglio e integrità, principi che ho sempre insegnato ai miei studenti come giurista, ed è proprio nel rispetto di questi valori costituzionali che ho deciso di non accettare più un trattamento discriminatorio.”

Nonostante le divergenze con il Comando, l’Agente esprime profonda gratitudine verso il Sindaco Ammatuna e l’Amministrazione Comunale per la stima dimostrata e per avere, infine, concesso il nulla osta definitivo. Il Sindaco, riconoscendo il valore della professionista, aveva tentato di trattenerla proponendole ruoli amministrativi civili, ma la volontà della  Campailla è chiara: proseguire la carriera nella Polizia Locale, tornando a indossare pienamente la divisa in un ambiente che ne valorizzi le competenze apicali.

Nel congedarsi da Pozzallo, la Dott.ssa Campailla rivolge un pensiero commosso ai cittadini: “Vi ringrazio per la stima. Ho lavorato per voi ogni giorno con puntualità e correttezza, mettendo a rischio la mia incolumità anche quando mi sono mancati gli strumenti necessari. Porterò con me questo bagaglio umano, con la determinazione di contrastare in futuro ogni forma di prevaricazione contro le nuove reclute in questo settore.”

L’Agente conclude augurando alla cittadinanza un felice 2026, auspicando che sia un anno all’insegna dell’accoglienza e della convivenza civile, mentre si prepara a raggiungere nuovi traguardi di responsabilità in un comando che possa finalmente chiamare “casa”.

