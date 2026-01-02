  • 2 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Gennaio 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo. Riforma porti e Comitato di gestione portuale. Il Senatore Sallemi in visita al Comune

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 02 gennaio 2026 – Ricevuto a Palazzo di Città il Senatore Salvo Sallemi per discutere della nuova legge dei porti approvata dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre dello scorso anno e
precisamente sulla composizione del Comitato di Gestione delle AdSP.
È noto a tutti, dichiara il Sindaco Roberto Ammatuna, che il porto di Pozzallo, ormai fa parte integrante del Sistema
dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale, ma la legge 84/94, non prevede
all’interno della Governance, la presenza del rappresentante del Sindaco e di fatto in essa e rappresentata soltanto la provincia di Catania e di Siracusa e non quella della Provincia di Ragusa.
Giorno 13 gennaio il Sindaco Ammatuna sarà ricevuto a Roma al Ministero delle Infrastrutture per discutere della Governance Portuale. Sarà presente anche il Senatore Sallemi che condivide la proposta del coinvolgimento del territorio della provincia di Ragusa nel Comitato di Gestione

© Riproduzione riservata
587529

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube