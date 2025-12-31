  • 31 Dicembre 2025 -
Attualità

Modica, una serata di memoria e gratitudine: l’Arcivescovo di Palermo presenta il libro dei suoi dieci anni di episcopato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 31 dicembre 2025 – Modica, nella Chiesa Madre di San Pietro, ha vissuto nella serata di ieri, 30 dicembre 2025, un momento di particolare intensità spirituale e umana con la presenza dell’Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, giunto in città per la presentazione del volume Il Vangelo per le strade. Discorsi alla città di Palermo, pubblicato dall’editore Il Pozzo di Giacobbe, che raccoglie dieci anni di cammino episcopale. Il libro, donato all’Arcivescovo da un gruppo di amici come segno di affetto e riconoscenza, è una raccolta delle omelie più significative, di riflessioni pastorali e di pensieri personali maturati nel corso del suo ministero. Tra le pagine emergono anche racconti più intimi e riservati, veri frammenti di vita spirituale, inclusi alcuni momenti vissuti accanto a Papa Francesco, che restituiscono il profilo di un pastore profondamente legato a una Chiesa incarnata nella vita quotidiana. Organizzato dalla Parrocchia di San Pietro insieme all’Associazione Piero Iemmolo, a presentare il volume sono stati Don Pino Ruggeri, Dott.ssa Rosaria Lisi e Don Giovanni Salonia, che hanno guidato il pubblico nella lettura e nell’interpretazione dei contenuti, sottolineando la forza di una parola che nasce dalle strade e ritorna alla città. In collegamento è intervenuto anche Don Salvatore Biancorrosso, segretario personale di monsignor Lorefice fino all’anno scorso e per nove anni, offrendo una testimonianza diretta e partecipata sul percorso umano ed episcopale dell’Arcivescovo. Particolarmente significativa la prefazione del volume, scritta in modo riservato dall’Arcivescovo di Napoli, Mons. Domenico Battaglia, un gesto di amicizia e stima che ha impreziosito ulteriormente un libro nato come dono prima ancora che come opera editoriale. Quando ha preso la parola, Monsignor Lorefice ha scelto un tono semplice e autentico. Il suo primo pensiero è andato ai parrocchiani che lo hanno accompagnato nel corso degli anni, alle comunità incontrate lungo il cammino e a coloro che hanno condiviso con lui fatiche, speranze e responsabilità. Un ricordo commosso è stato riservato anche a chi non c’è più, presenze silenziose ma decisive che continuano a vivere nella memoria e nella preghiera. La serata si è trasformata così in un momento di memoria condivisa e gratitudine, più che in una semplice presentazione editoriale: un intreccio di parole, testimonianze ed emozioni che hanno restituito il senso di un percorso vissuto insieme. Modica ha accolto l’Arcivescovo non solo come ospite autorevole, ma come testimone di una Chiesa che cammina accanto alla sua gente, con lo sguardo rivolto alle periferie e il cuore saldo nel Vangelo.

Foto di Paolo Portogallo

© Riproduzione riservata
587428

