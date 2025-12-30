Caso Hannoun: finanziamenti a Hamas e silenzio ideologico della sinistra…l’opinione di Rita Faletti

Vigilia di Natale 1994: il volo Air France 8969 viene dirottato dal GIA, Gruppo Islamico Armato Algerino. La prima volta che l’Europa si trova di fronte al terrorismo di matrice islamica. Da allora gli attentati si sono moltiplicati in modo inquietante, senza incontrare ostacoli, al punto di essere considerati alla stregua di incidenti inevitabili, perché, vietato dirlo, legati all’immigrazione. La flessibilità europea più che manifestarsi nella gestione dell’economia e nella sburocratizzazione, si esprime nel soprassedere su fatti gravi dei quali un normale stato di attenzione e un tot di razionalità costringerebbero a prendere atto per attivare misure di contrasto. Dopo il 7 ottobre, quando in Israele si doveva ancora comprendere l’ampiezza di un massacro senza precedenti nella storia recente, nelle strade e nelle università europee e occidentali, la vittima era già diventata il carnefice in nome di un antisemitismo che non si vergogna di venire allo scoperto. Gli attentati terroristici di matrice islamica avvengono senza turbare più di tanto l’opinione pubblica, la politica, i media. Le democrazie occidentali hanno piegato la testa. E’ convinzione diffusa che l’obiettivo non sia l’occidente ma gli ebrei, colpevoli di “genocidio” a Gaza, e così, con la caccia all’ebreo, si sono messi tutti l’anima in pace. Mors tua vita mea. In Europa la Fratellanza musulmana ha piantato le radici creando un’organizzazione a tela di ragno che si estende nei vari paesi dove ha i propri emissari e i propri predicatori di pace, i promotori di un’armoniosa convivenza tra cristiani e islamici, imam che vivono tra noi e si muovono tranquillamente, con codazzi di sostenitori che giurano sulla bontà di propositi e la mitezza delle loro nuove guide spirituali. Persino un vescovo, Derio Olivero, in nome della difesa del “dialogo interreligioso” e della libertà d’opinione, ha preso le parti dell’imam giustificazionista Shahin che ha dichiarato che la strage di Hamas non è violenza. L’Italia, paese emotivamente fragile, dove pauperismo, terzomondismo e poverinismo attecchiscono che è un piacere, dove in alcune scuole primarie maestre progressiste insegnano ai bambini italiani come pregare Allah con la spiegazione che “solo attraverso la conoscenza reciproca ci può essere autentica integrazione”, ma non specificano chi debba essere integrato, dove connazionali di ogni età e sesso partecipano con devozione alle manifestazioni pro pal, dove in Parlamento un deputato di Avs indossa la Kefiah, simbolo del nazionalismo palestinese, mentre le sinistre condannano il nazionalismo tout court, in questo trionfo di imbecillità e disonore, si scopre quello che si sapeva da tempo, più o meno. A Genova, nove persone sono state arrestate con l’accusa di aver finanziato Hamas per 7 milioni di euro attraverso false associazioni benefiche e ong che operano a Gaza. L’operazione che ha scoperchiato la pentola, ha portato alla luce un sistema apparentemente messo in piedi allo scopo di raccogliere fondi “per ridare un sorriso a un bambino”. Indagini condotte dalla Digos, dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria del capoluogo ligure e dal Nucleo Speciale della Polizia Valutaria, hanno scoperto il vero destinatario dei finanziamenti, il “Movimento di resistenza islamica”, coordinato dal giordano filo Hamas Mohammed Hannoun, presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia, ora agli arresti. Hannoun si dichiara innocente e gli “amici” di sinistra che lo conoscono l’hanno frequentato e lo hanno persino invitato all’interno dei palazzi istituzionali, se la svignano imbarazzati e cercano di prenderne le distanze. “L’Ho incontrato solo una volta”, “Abbiamo parlato per pochi minuti”. C’è anche chi denuncia querele. La pentastellata Ascari, il leader di Avs Fratoianni, Furfaro e Boldrini del Pd, l’ex grillino Di Battista. Se, come si usa dire, si deve aspettare che la giustizia faccia il suo corso, e se, come afferma Bonelli, i crimini contro l’umanità commessi da Israele sono sotto gli occhi di tutti, non si comprende la fuga da colui che inviava fondi al popolo palestinese attraverso la propria associazione. Perché fingere di non conoscere chi lavora per una giusta causa invece di difenderlo? A meno che gli alleati di Bonelli non sapessero a chi quei fondi erano destinati. In tal caso, la solidarietà al popolo palestinese è stata una doppia truffa, agli elettori dei partiti di sinistra e ai palestinesi. Agli elettori facendo loro credere di rappresentare la parte buona della politica e ai palestinesi che vivono in Italia per farsi votare. Di Hannoun erano note diverse cose. Il Dipartimento del tesoro degli Usa aveva rivelato che l’uomo finanziava l’ala politica di Hamas con cui aveva legami confermati da una foto in cui era in compagnia di Ismail Haniyeh, che negli anni aveva collezionato fogli di via per “una pervicace inclinazione a commettere reati in materia di delitti contro l’ordine pubblico”, che aveva sostenuto in pubblico la legge del taglione (è giusto uccidere i “collaborazionisti”), che la sua organizzazione para terroristica operava sotto lo scudo dell’Onu, dell’Unrwa e di altre ong. A Genova, dove l’indagine ha preso il via e prosegue facendo emergere investimenti immobiliari e finanziamenti cospicui a supporto di attività terroristiche e per la propaganda in occidente, i portuali avevano minacciato il blocco delle armi a Israele e intanto si facevano bonifici con più zeri ai terroristi di Hamas. Si sapeva tutto, più o meno. Scegliere la fuga non è neutralità, chiudere gli occhi e tapparsi la bocca è una presa di posizione, comoda, senza il coraggio di dichiararla, vigliacca.

