Ragusa, 30 dicembre 2025 – Con la nomina, ad opera dell’assemblea di soci, del prof. Filippo Spadola, che si aggiunge a quella dell’avv. Domenico Arezzo, (nominato dalla Regione) e del prof. Santo Burgio (nominato dall’Università di Catania), si è costituito il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa.

Il prof. Spadola vanta un corposo curriculum professionale ed accademico; presidente del consiglio direttivo dell’ordine dei veterinari della provincia di Ragusa, è professore associato presso il dipartimento di scienze veterinarie di Messina, e ricopre altri importanti incarichi in vari contesti scientifici.

