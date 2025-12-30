  • 30 Dicembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Costituito il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 dicembre 2025 – Con la nomina, ad opera dell’assemblea di soci, del prof. Filippo Spadola, che si aggiunge a quella dell’avv. Domenico Arezzo, (nominato dalla Regione) e del prof. Santo Burgio (nominato dall’Università di Catania), si è costituito il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa.
Il prof. Spadola vanta un corposo curriculum professionale ed accademico; presidente del consiglio direttivo dell’ordine dei veterinari della provincia di Ragusa, è professore associato presso il dipartimento di scienze veterinarie di Messina, e ricopre altri importanti incarichi in vari contesti scientifici.

