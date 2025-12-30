Ragusa. Servizio “Discobus” per il 31 Dicembre: confermato il collegamento per il “Koala”

Ragusa, 30 dicembre 2025 – Gli assessori Giovanni Gurrieri e Simone Digrandi, unitamente alla consigliera comunale Carla Mezzasalma, comunicano che, come precedentemente annunciato, il servizio DISCOBUS sarà regolarmente operativo anche per la notte di San Silvestro, garantendo i collegamenti da e per la discoteca Koala.

Al fine di dimensionare correttamente il numero di mezzi necessari e assicurare un servizio efficiente e organizzato, è obbligatorio per gli utenti compilare il modulo di prenotazione online al seguente link https://forms.gle/LAdWLiY74br1e3rk9

La registrazione, che richiede l’inserimento di nome, cognome e indirizzo email, dovrà essere effettuata tassativamente entro e non oltre le ore 11:00 del 31 dicembre, e sarà inoltrata alla ditta di trasporti Tumino per la gestione logistica dei bus necessari. Di seguito il dettaglio delle tratte e degli orari previsti:

Tratte di Andata:

– Ore 22:50: Ragusa Ibla – Parcheggio della Repubblica

– Ore 23:00: Ragusa – Scalo Merci

– A seguire: Marina di Ragusa – Via Brin

Tratta di Ritorno:

– Ore 04:00: Partenza dal parcheggio del Koala con fermate previste a Marina di Ragusa (Via Brin), Ragusa (Scalo Merci) e Ragusa Ibla.

L’iniziativa, avviata dal Comune di Ragusa è finanziata con un contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

