  • 30 Dicembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Servizio “Discobus” per il 31 Dicembre: confermato il collegamento per il “Koala”

Necessaria la registrazione entro le 11
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 dicembre 2025 – Gli assessori Giovanni Gurrieri e Simone Digrandi, unitamente alla consigliera comunale Carla Mezzasalma, comunicano che, come precedentemente annunciato, il servizio DISCOBUS sarà regolarmente operativo anche per la notte di San Silvestro, garantendo i collegamenti da e per la discoteca Koala.
Al fine di dimensionare correttamente il numero di mezzi necessari e assicurare un servizio efficiente e organizzato, è obbligatorio per gli utenti compilare il modulo di prenotazione online al seguente link https://forms.gle/LAdWLiY74br1e3rk9
La registrazione, che richiede l’inserimento di nome, cognome e indirizzo email, dovrà essere effettuata tassativamente entro e non oltre le ore 11:00 del 31 dicembre, e sarà inoltrata alla ditta di trasporti Tumino per la gestione logistica dei bus necessari. Di seguito il dettaglio delle tratte e degli orari previsti:

Tratte di Andata:
– Ore 22:50: Ragusa Ibla – Parcheggio della Repubblica
– Ore 23:00: Ragusa – Scalo Merci
– A seguire: Marina di Ragusa – Via Brin

Tratta di Ritorno:
– Ore 04:00: Partenza dal parcheggio del Koala con fermate previste a Marina di Ragusa (Via Brin), Ragusa (Scalo Merci) e Ragusa Ibla.

L’iniziativa, avviata dal Comune di Ragusa è finanziata con un contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

587382

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

