Politica | Ragusa

Giovani Democratici, ieri i congressi in provincia di Ragusa: Nicastro alla guida del provinciale

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 dicembre 2025 – Si sono svolti ieri a Ragusa, in concomitanza, i congressi dei circoli territoriali e il congresso provinciale dei Giovani Democratici della provincia di Ragusa, un momento significativo di partecipazione democratica e confronto politico che ha portato al rinnovo degli organismi dirigenti del movimento giovanile.
Il congresso provinciale ha eletto Gabriele Nicastro nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici. Nicastro subentra a Matteo Migliore, che conclude il proprio incarico dopo due mandati consecutivi, caratterizzati da un lavoro costante e da un forte impegno politico e organizzativo sul territorio.
Nel corso dei congressi territoriali sono stati inoltre eletti:
Federico Androne, riconfermato segretario del circolo di Ragusa;
Leonardo Occhipinti, segretario del circolo di Modica;
Lorenzo Lombardo, segretario del circolo di Vittoria;
Stefano Digrandi (circolo di Ragusa), eletto presidente della Direzione provinciale dei Giovani Democratici.
Con l’elezione a segretario provinciale, Gabriele Nicastro conclude anche l’esperienza alla guida del circolo dei Giovani Democratici di Vittoria, passando il testimone a Lorenzo Lombardo.
Nel suo primo intervento da segretario provinciale, Nicastro ha dichiarato: “Essere eletto segretario provinciale è un grande onore e una grande responsabilità. Abbiamo l’obiettivo di rendere i Giovani Democratici sempre più protagonisti politici nei territori, con un focus particolare su scuola, lavoro e diritto a restare”.

Prima dell’avvio dei lavori congressuali hanno portato il loro saluto il segretario provinciale del Partito Democratico Angelo Curciullo e il parlamentare regionale Nello Dipasquale. Al termine dei congressi, entrambi hanno espresso apprezzamento per il percorso democratico svolto e pieno sostegno al lavoro che il nuovo gruppo dirigente dei Giovani Democratici sarà chiamato a portare avanti, riconoscendo il valore del movimento come spazio di partecipazione, formazione e impegno delle nuove generazioni nel centrosinistra provinciale.
La costante attività dei Giovani Democratici in provincia di Ragusa conferma il ruolo centrale del movimento come spazio di crescita politica, partecipazione e protagonismo giovanile, capace di interpretare e rappresentare le istanze delle nuove generazioni nelle comunità locali.

Nella foto, da sinistra: Stefano Digrandi, Leonardo Occhipinti, Gabriele Nicastro, Federico Androne, Lorenzo Lombardo

© Riproduzione riservata
587386

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

