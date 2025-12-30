Giovani Democratici, ieri i congressi in provincia di Ragusa: Nicastro alla guida del provinciale

Ragusa, 30 dicembre 2025 – Si sono svolti ieri a Ragusa, in concomitanza, i congressi dei circoli territoriali e il congresso provinciale dei Giovani Democratici della provincia di Ragusa, un momento significativo di partecipazione democratica e confronto politico che ha portato al rinnovo degli organismi dirigenti del movimento giovanile.

Il congresso provinciale ha eletto Gabriele Nicastro nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici. Nicastro subentra a Matteo Migliore, che conclude il proprio incarico dopo due mandati consecutivi, caratterizzati da un lavoro costante e da un forte impegno politico e organizzativo sul territorio.

Nel corso dei congressi territoriali sono stati inoltre eletti:

Federico Androne, riconfermato segretario del circolo di Ragusa;

Leonardo Occhipinti, segretario del circolo di Modica;

Lorenzo Lombardo, segretario del circolo di Vittoria;

Stefano Digrandi (circolo di Ragusa), eletto presidente della Direzione provinciale dei Giovani Democratici.

Con l’elezione a segretario provinciale, Gabriele Nicastro conclude anche l’esperienza alla guida del circolo dei Giovani Democratici di Vittoria, passando il testimone a Lorenzo Lombardo.

Nel suo primo intervento da segretario provinciale, Nicastro ha dichiarato: “Essere eletto segretario provinciale è un grande onore e una grande responsabilità. Abbiamo l’obiettivo di rendere i Giovani Democratici sempre più protagonisti politici nei territori, con un focus particolare su scuola, lavoro e diritto a restare”.

Prima dell’avvio dei lavori congressuali hanno portato il loro saluto il segretario provinciale del Partito Democratico Angelo Curciullo e il parlamentare regionale Nello Dipasquale. Al termine dei congressi, entrambi hanno espresso apprezzamento per il percorso democratico svolto e pieno sostegno al lavoro che il nuovo gruppo dirigente dei Giovani Democratici sarà chiamato a portare avanti, riconoscendo il valore del movimento come spazio di partecipazione, formazione e impegno delle nuove generazioni nel centrosinistra provinciale.

La costante attività dei Giovani Democratici in provincia di Ragusa conferma il ruolo centrale del movimento come spazio di crescita politica, partecipazione e protagonismo giovanile, capace di interpretare e rappresentare le istanze delle nuove generazioni nelle comunità locali.

Nella foto, da sinistra: Stefano Digrandi, Leonardo Occhipinti, Gabriele Nicastro, Federico Androne, Lorenzo Lombardo

