Politica | Vittoria

Ponte Cammarana: si realizzerà il progetto ciclopedonale. FdI: “Vittoria del buonsenso”

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 29 dicembre 2025 – Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria esprime piena soddisfazione per l’esito positivo della vicenda relativa al Ponte di Cammarana. Finalmente, e grazie al fondamentale impegno del Libero Consorzio di Ragusa e alla preziosa mediazione della Presidente Maria Rita Schembari, il progetto del ponte ciclopedonale potrà vedere la luce all’esito della conferenza dei servizi.

“Questa conclusione rappresenta una vittoria per il territorio, per i cittadini e per la visione che Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto: è possibile e doveroso coniugare lo sviluppo, in questo caso turistico e infrastrutturale, con il massimo rispetto delle prescrizioni delle Autorità competenti, in particolare l’Autorità di Bacino e la Soprintendenza. Un binomio, quello tra valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio e dell’ambiente, che non solo non si escludono a vicenda, ma sono l’unica strada percorribile per poter investire i 650mila di finanziamenti ottenuti senza il rischio di perderli”, dicono i consiglieri comunali.

“La soluzione trovata, frutto di dialogo costruttivo e serio esame tecnico, ha evitato la perdita di un finanziamento ingente, arrivato grazie all’impegno dell’onorevole Giorgio Assenza a cui si sono aggiunti i fondi del Libero Consorzio. Registriamo positivamente l’apertura del sindaco Aiello al progetto. Apertura che avevamo auspicato e chiesto a più riprese per il solo fine di perseguire l’interesse della collettività”.

“Il futuro ponte di Cammarana sarà quello di un’opera di collegamento ma anche un simbolo per il riscatto turistico. Infatti vi sarà possibile il passaggio di un bus navetta per il collegamento verso il museo. Un ringraziamento particolare va quindi alla Presidente Schembari per la sua efficace azione di mediazione, per la presenza nei consigli comunali aperti e per aver trovato la soluzione che ha sbloccato l’impasse. Ora si lavori speditamente per la realizzazione dell’opera visto il troppo tempo già perso”.

