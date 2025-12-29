Grande successo a Donnalucata per il “Concerto di Natale”: Palazzo Mormino gremito e applausi a scena aperta

Donnalucata, 30 dicembre 2025 – Una serata indimenticabile, fatta di musica, danza e profonde emozioni. Il “Concerto di Natale”, svoltosi il 28 dicembre presso il Palazzo Mormino di Donnalucata, ha superato ogni aspettativa, registrando una partecipazione straordinaria e trasformandosi in un vero trionfo per l’Associazione di Promozione Sociale “Il Molo”. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Scicli, ha offerto alla comunità un momento di aggregazione di alto livello, iniziato nel pomeriggio con la magia della Casa di Babbo Natale e culminato in uno spettacolo artistico di grande spessore. Particolarmente toccante è stato l’intervento del Presidente di APS “Il Molo”, che ha voluto ringraziare pubblicamente chi ha reso possibile questo miracolo organizzativo. “Desidero ringraziare in modo particolare Serena Santiapichi per aver ideato e diretto questo evento in maniera magnifica e brillante”, ha dichiarato il Presidente. “Ne sono profondamente fiero anche come padre, perché hai raggiunto uno dei tuoi sogni”. Il successo dell’evento è stato il frutto di un lavoro corale. Un ringraziamento sentito è stato rivolto a tutto lo staff tecnico e logistico: Ezio Arrabito, Sandra Zammitti, Bartolo Santiapichi, Francesca Militello, Chiara Intemerato, Giovanni Ruta, Roberta Santiapichi, Livio Fracanzinio, Carmelo Portelli, Marco Kaja e i tanti volontari che hanno operato con passione dietro le quinte. Lo spettacolo è stato magistralmente condotto da Francesco Adamo, lodato per la professionalità ed eleganza con cui ha tenuto il filo della serata. Il pubblico è rimasto incantato dalle esibizioni dei cantanti: Serena Santiapichi, Lorenzo Carbone, Alessia Pallavicino, Benedetta Zisa, Valeria Licitra, Gaia Corallo, Benedetta Corallo, Anna Gozzi e Vittorio Camagna. Un plauso speciale è andato ad Alessia Pallavicino, non solo interprete ma anche insegnante di molti dei talenti in scena, per il suo prezioso contributo alla riuscita artistica. Momenti di pura emozione sono stati regalati dal sassofonista Angelo Giannone, le cui note hanno fatto vibrare le sale del Palazzo, e dalle straordinarie coreografie dei ballerini dell’Associazione “La Piramide” (grazie al lavoro di Gianni Galanti, Yole e Romina), che hanno reso l’esibizione visivamente spettacolare. L’Amministrazione Comunale, che ha concesso gli splendidi spazi di Palazzo Mormino, è stata ringraziata per la sensibilità dimostrata verso le iniziative culturali del territorio. L’evento si è concluso tra gli applausi scroscianti di una platea numerosa e calorosa. “Grazie di cuore a tutti per la partecipazione, perché avete reso questo evento un grande successo”, ha concluso il Presidente di APS “Il Molo”. “Che sia solo l’inizio di tanti altri eventi insieme”. Donnalucata si conferma così un centro vitale per la cultura e l’arte, dimostrando che la passione e la collaborazione possono trasformare i sogni in realtà concrete e condivise.

