Ragusa | Sport

Basket, Virtus Ragusa. Di Gregorio: “Ottima stagione. La svolta può arrivare dalla difesa”

Il coach analizza il percorso della squadra: "L'applicazione della panchina mi rende orgoglioso"
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 27 dicembre 2025 – Manca una vittoria alla SuperConveniente Virtus Ragusa per laurearsi campione d’inverno. A due giornate dal termine del girone d’andata della Serie B Interregionale (girone F), la squadra di coach Di Gregorio vanta quattro punti di margine sul gruppo delle inseguitrici: soltanto Reggio Calabria e Monopoli – in virtù degli scontri diretti favorevoli – potrebbero insidiare il primo posto al giro di boa del campionato. Le altre contender, già battute entrambe al PalaPadua, sono Brindisi e Matera (quest’ultima deve ancora riposare). Ma per i calcoli è presto, e il ritorno in campo della SuperConveniente, nel giorno dell’Epifania, coinciderà con una trasferta sul campo della Basket School Messina. Poi, l’11 gennaio, il ritorno a casa nella sfida contro Rende.

Al netto del percorso, fin qui condito da 10 vittorie e 2 sole sconfitte, la Virtus può migliorare: “Siamo orgogliosi di quanto fatto – spiega coach Di Gregorio –. E’ un campionato di ottimo livello, in cui abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque. Ma ovviamente siamo solo all’inizio. Ci sono degli elementi del gioco che vanno aggiustati: penso alla difesa. In alcune partite – compresa l’ultima in casa con Matera – abbiamo concesso a rimbalzo d’attacco e nell’uno contro uno, finendo per subire troppi punti”.

“E’ chiaro che la difesa può rappresentare la svolta – insiste coach Di Gregorio – soprattutto contro le squadre che si affidano tanto all’uno contro uno e al talento individuale. Dobbiamo entrare tutti nella mentalità di essere ottimi difensori, seguire gli esempi positivi, abbiamo le potenzialità per essere all’altezza anche in questo fondamentale. Bisogna piegare le gambe un po’ di più, farlo insieme, assorbire l’energia dei compagni”.

A tal proposito non manca una riflessione sulla panchina: “Ci sta dando un grosso contributo, sia in termini di qualità che di minuti. Vedo grande applicazione anche da parte dei più giovani. Di questo non posso che essere felice”. Ultima considerazione sulla Basket School Messina: “Li conosciamo, sono agguerriti, hanno un ottimo allenatore. Godiamoci gli ultimi istanti di vacanza, poi ci ritroveremo in palestra per prepararla al meglio delle nostre possibilità”. La Virtus tornerà a lavorare domenica al PalaPadua.

