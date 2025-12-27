  • 27 Dicembre 2025 -
Pozzallo | Spettacolo

Note di gioia a Pozzallo: il successo della Modica Gospel Academy

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 27 Dicembre 2025 – Una serata indimenticabile quella vissuta ieri sera all’interno della cornice solenne della Chiesa Madre del Rosario. Il Modica Gospel Academy, sotto la sapiente direzione del Maestro Giorgio Rizza, ha letteralmente incantato il pubblico presente, regalando un’esperienza che è andata ben oltre il semplice concerto.

L’evento è stato un vero e proprio crescendo di emozioni. Le potenti voci dell’ensemble hanno riempito le navate della chiesa con l’energia tipica del genere gospel, capace di unire spiritualità, ritmo e coinvolgimento emotivo. Il pubblico ha risposto con grande calore, lasciandosi trasportare in un viaggio musicale che ha celebrato i valori della condivisione e della gioia.

Il Maestro Rizza si conferma un punto di riferimento per la formazione corale nel territorio ibleo, riuscendo a trasmettere attraverso i suoi coristi con i solisti Helena Baglieri, Elma Rizza, Saro Cannizzaro e Teresa Rizza,  una carica espressiva che ha toccato il cuore di tutti i presenti, alcuni dei quali, addirittura, commossi e con il parroco che ha voluto ufficialmente impegnare da subito e pubblicamente il MGA per il prossimo Natale. Il concerto del 26 Dicembre, offerto dall’Assemblea Regionale Siciliana, fa seguito all’altrettanto emozionante esibizione del giorno prima presso la Chiesa del SS Salvatore a Scicli. Il Modica Gospel Academy lunedì sera sarà impegnato a Catania nella Chiesa di Santa Maria la Mercede.

