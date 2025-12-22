Borse di studio per le professioni non mediche

“In questa Finanziaria abbiamo scritto una pagina di equità e riconoscimento del merito per centinaia di giovani professionisti della nostra terra. Con l’approvazione dell’articolo 100 all’interno della manovra, la Sicilia si pone all’avanguardia nazionale nel sostegno alla formazione specialistica di area sanitaria non medica”. Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate, commentando l’inserimento della norma nel bilancio regionale approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana. “Per troppo tempo – continua il Presidente della I Commissione – biologi, odontoiatri, chimici, farmacisti, fisici e veterinari sono stati considerati professionisti di ‘serie B’, costretti a specializzarsi senza alcun supporto economico, a differenza dei colleghi medici. Con questa norma, non solo istituiamo borse di studio dedicate presso gli Atenei di Palermo, Messina e Catania, ma ne equipariamo l’importo a quelle dell’area medica. È una questione di dignità professionale”. La misura prevede un investimento complessivo di 5 milioni di euro per il triennio 2026-2028, (3 milioni per le scuole ad accesso misto e 2 milioni per quelle ad accesso unico) garantendo la copertura finanziaria necessaria per assicurare un futuro certo ai giovani che hanno scelto di restare in Sicilia per completare il proprio percorso di studi. “Il nostro obiettivo è chiaro: contrastare la fuga dei cervelli e rafforzare il nostro sistema sanitario regionale partendo dalle competenze. Ringrazio il governo per aver condiviso questa battaglia di civiltà. Da oggi, i nostri specializzandi potranno dedicarsi alla propria formazione con la serenità economica che meritano, sapendo che la Regione Siciliana è al loro fianco”, conclude l’onorevole Abbate.

