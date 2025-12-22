Fratelli d’Italia Ispica: sostegno al potenziamento del personale comunale con gli emendamenti approvati dalla Regione*

Fratelli d’Italia di Ispica esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, di due importanti emendamenti che destinano risorse fondamentali al potenziamento del personale comunale. Un intervento atteso e necessario per i Comuni siciliani che, come Ispica, affrontano da tempo difficoltà economiche e organizzative. Il primo emendamento prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro finalizzato all’aumento dell’orario di lavoro del personale part-time di tutti i Comuni della Sicilia. Il secondo emendamento destina 1.500.000 euro al personale a tempo indeterminato part-time (24 ore settimanali) dei Comuni in dissesto finanziario con una popolazione compresa tra i 15.000 e i 25.000 abitanti, al fine di garantire l’erogazione dei servizi essenziali. La notizia è stata comunicata personalmente dal capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, On. Giorgio Assenza, al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Ispica, Marco Santoro. Il coordinatore cittadino, Marco Santoro, ha dichiarato: “Anche Ispica potrà beneficiare di queste risorse, che consentiranno di garantire maggiore stabilità e continuità ai servizi offerti ai cittadini. L’emendamento sul potenziamento del personale part-time rappresenta un segnale concreto di attenzione da parte della Regione verso le esigenze delle realtà locali. È il frutto di un lavoro costante portato avanti in sinergia con l’On. Giorgio Assenza. Grazie a questi fondi sarà possibile incrementare l’orario del personale part-time, migliorando la qualità dei servizi resi alla comunità. Ringraziamo la Regione Siciliana e, in particolare, l’On. Giorgio Assenza e i deputati che si sono fatti interpreti delle esigenze del territorio. Auspichiamo che questo risultato rappresenti solo il primo passo verso ulteriori risorse a beneficio della nostra città.” Il Vice Sindaco di Ispica, Tonino Cafisi, ha aggiunto: “L’approvazione di questi emendamenti costituisce un segnale concreto e significativo per la nostra città. Ispica, come molti Comuni siciliani, si confronta quotidianamente con la carenza di risorse e con la necessità di garantire servizi essenziali ai cittadini. Questi stanziamenti permetteranno di rafforzare l’organizzazione comunale e di offrire risposte più efficaci alla comunità, valorizzando al contempo il lavoro del personale. Rivolgiamo un sentito ringraziamento all’On. Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per l’impegno profuso affinché queste misure diventassero realtà. L’auspicio è che la Regione Siciliana possa continuare su questa strada, prevedendo ulteriori risorse per tutelare pienamente i diritti dei lavoratori e migliorare ulteriormente i servizi offerti ai cittadini di Ispica.” Fratelli d’Italia Ispica ribadisce con forza il proprio impegno a favore della Città e della sua comunità, continuando a impegnarsi senza sosta, in stretto raccordo con le istituzioni regionali e nazionali, per intercettare risorse e dare risposte concrete e soluzioni a Ispica. L’obiettivo è tutelare i lavoratori, sostenere l’Ente comunale nei momenti di maggiore difficoltà e migliorare in modo tangibile la qualità dei servizi e della vita quotidiana dei cittadini. Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco di Ispica, con responsabilità, determinazione e fatti concreti.

