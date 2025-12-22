  • 22 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Dicembre 2025 -
Ispica

*Fratelli d’Italia Ispica: sostegno al potenziamento del personale comunale con gli emendamenti approvati dalla Regione*

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Fratelli d’Italia di Ispica esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, di due importanti emendamenti che destinano risorse fondamentali al potenziamento del personale comunale. Un intervento atteso e necessario per i Comuni siciliani che, come Ispica, affrontano da tempo difficoltà economiche e organizzative. Il primo emendamento prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro finalizzato all’aumento dell’orario di lavoro del personale part-time di tutti i Comuni della Sicilia. Il secondo emendamento destina 1.500.000 euro al personale a tempo indeterminato part-time (24 ore settimanali) dei Comuni in dissesto finanziario con una popolazione compresa tra i 15.000 e i 25.000 abitanti, al fine di garantire l’erogazione dei servizi essenziali. La notizia è stata comunicata personalmente dal capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, On. Giorgio Assenza, al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Ispica, Marco Santoro. Il coordinatore cittadino, Marco Santoro, ha dichiarato: “Anche Ispica potrà beneficiare di queste risorse, che consentiranno di garantire maggiore stabilità e continuità ai servizi offerti ai cittadini. L’emendamento sul potenziamento del personale part-time rappresenta un segnale concreto di attenzione da parte della Regione verso le esigenze delle realtà locali. È il frutto di un lavoro costante portato avanti in sinergia con l’On. Giorgio Assenza. Grazie a questi fondi sarà possibile incrementare l’orario del personale part-time, migliorando la qualità dei servizi resi alla comunità. Ringraziamo la Regione Siciliana e, in particolare, l’On. Giorgio Assenza e i deputati che si sono fatti interpreti delle esigenze del territorio. Auspichiamo che questo risultato rappresenti solo il primo passo verso ulteriori risorse a beneficio della nostra città.” Il Vice Sindaco di Ispica, Tonino Cafisi, ha aggiunto: “L’approvazione di questi emendamenti costituisce un segnale concreto e significativo per la nostra città. Ispica, come molti Comuni siciliani, si confronta quotidianamente con la carenza di risorse e con la necessità di garantire servizi essenziali ai cittadini. Questi stanziamenti permetteranno di rafforzare l’organizzazione comunale e di offrire risposte più efficaci alla comunità, valorizzando al contempo il lavoro del personale. Rivolgiamo un sentito ringraziamento all’On. Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per l’impegno profuso affinché queste misure diventassero realtà. L’auspicio è che la Regione Siciliana possa continuare su questa strada, prevedendo ulteriori risorse per tutelare pienamente i diritti dei lavoratori e migliorare ulteriormente i servizi offerti ai cittadini di Ispica.” Fratelli d’Italia Ispica ribadisce con forza il proprio impegno a favore della Città e della sua comunità, continuando a impegnarsi senza sosta, in stretto raccordo con le istituzioni regionali e nazionali, per intercettare risorse e dare risposte concrete e soluzioni a Ispica. L’obiettivo è tutelare i lavoratori, sostenere l’Ente comunale nei momenti di maggiore difficoltà e migliorare in modo tangibile la qualità dei servizi e della vita quotidiana dei cittadini. Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco di Ispica, con responsabilità, determinazione e fatti concreti.

© Riproduzione riservata
586858

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube