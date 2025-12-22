  • 22 Dicembre 2025 -
Politica | Vittoria

Autoporto Vittoria, Pelligra: “Spingere tutti verso la stessa direzione”

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 22 dicembre 2025 – A quasi un mese dall’ultimo incontro con la Regione, il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra, torna a parlare dell’autoporto di contrada Crivello, una struttura che rappresenta un nodo cruciale per lo sviluppo logistico dell’intera area di Vittoria, ma che da troppo tempo versa in uno stato di degrado e abbandono. “La nostra speranza – ha dichiarato Pelligra – è che si possa finalmente superare la fase delle discussioni preliminari e avviare concretamente il percorso verso il completamento dell’autoporto. È passato quasi un mese dall’ultimo incontro con la Regione e auspichiamo che questo tempo sia servito per valutazioni approfondite che ora possano tradursi in azioni concrete”.
Il consigliere Pelligra ha voluto sottolineare l’importanza strategica dell’infrastruttura: “Si tratta di un’opera fondamentale per il rilancio economico e logistico del territorio. L’autoporto di contrada Crivello non deve restare un simbolo di promesse incompiute, ma diventare un punto di riferimento per l’intero comparto produttivo”. Pur evitando toni critici, Pelligra ha invitato a una riflessione costruttiva: “Comprendiamo le complessità burocratiche e amministrative che possono rallentare il processo, ma è proprio in questi momenti che serve una visione chiara e condivisa. Siamo fiduciosi che la collaborazione tra le istituzioni locali e regionali possa finalmente imprimere quella svolta tanto attesa”. Concludendo, Pelligra ha ribadito l’urgenza di agire: “Il tempo trascorso non deve essere visto come un ostacolo, ma come un’opportunità per fare meglio. Ora più che mai, è il momento di spingere tutti insieme nella direzione auspicata, affinché l’autoporto di contrada Crivello diventi un’infrastruttura efficiente e funzionale per il futuro di Vittoria e del nostro territorio”.

© Riproduzione riservata
586865

