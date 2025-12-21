  • 21 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Dicembre 2025 -
Sindacale

Part time enti locali, Cisl FP Sicilia: “Parziale soddisfazione, il traguardo resta le 36 ore settimanali”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 21 dicembre 2025 – Seppur con forti limiti, la Cisl Fp Sicilia esprime parziale soddisfazione per le determinazioni assunte con la legge di Stabilità, approvata nel corso della notte all’Ars, a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in regime di part-time degli enti locali siciliani. Registriamo favorevolmente che, per la prima volta, è istituito un fondo per l’incremento orario del personale part time degli enti locali. Così come era stato comunicato nei giorni scorsi in seguito a un vertice di maggioranza e grazie alla forte mobilitazione indetta dai sindacati lo scorso 5 dicembre, è stato stabilito che saranno stanziati dal governo regionale 10 milioni di euro per il 2026, ulteriori 10 milioni per il 2027 e 20 milioni per il 2028.

“Si tratta di un risultato – afferma il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, assieme a Giusy Alessi, segretaria con delega alle Funzioni locali, e Luigi D’Agostino, coordinatore degli Enti locali – che si può considerare frutto della determinazione del nostro sindacato insieme alla mobilitazione dei lavoratori e che rappresenta solo un primo passo positivo. La Cisl Fp non si accontenta e quindi non ci fermeremo. Nel 2026, infatti, continueranno le nostre azioni significative e pressanti nei confronti della politica e delle istituzioni considerato che il nostro obiettivo rimane quello di raggiungere le 36 ore. Quindi, un cauto ottimismo che ci spinge a essere sempre più presenti per dare risposte ai nostri lavoratori e alle nostre lavoratrici nell’ottica di una risoluzione definitiva della vertenza”.

“A questo punto – continuano i vertici della Cisl Fp Sicilia – auspichiamo un serrato confronto con l’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per definire le priorità nel riparto degli importi agli enti locali siciliani in cui si registrano ancora difformità rispetto al resto della platea regionale. E ci prepariamo ad ulteriori iniziative per raggiungere il traguardo che, come detto, dovrà essere quello delle 36 ore”.

© Riproduzione riservata
586796

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube