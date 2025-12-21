  • 21 Dicembre 2025 -
  • 21 Dicembre 2025 -
Attualità | Comiso

Donazione alla Caritas parrocchiale dei Santi Apostoli da parte del Lions Club Comiso terra Iblea

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

 

Comiso, 21 dicembre 2025 – Il vero spirito del Natale si è manifestato ieri pomeriggio con un gesto di grande solidarietà. Il Lions Club Comiso Terra Iblea, guidato dal presidente Rosario Alescio, collaborato dal presidente di Circoscrizione Bellassai e da altri soci del Club , ha effettuato una donazione alla Caritas parrocchiale dei Santi Apostoli di Comiso, confermando ancora una volta il proprio impegno concreto al fianco delle fasce più fragili della comunità.
L’iniziativa si è svolta con inizio alle ore 16,30 in un clima di condivisione e profondo significato umano e sociale. La donazione intende supportare l’incessante attività svolta dalla Caritas locale, che ogni giorno si prende cura, con discrezione e dedizione, di persone e famiglie in difficoltà.
Il Lions Club di Comiso ha voluto esprimere un sincero ringraziamento ai volontari della Caritas per il loro lavoro silenzioso e prezioso. “Trasformano l’aiuto in accoglienza e la carità in speranza, offrendo una mano tesa e un sorriso nei momenti più difficili”, ha dichiarato il presidente Alescio.
Il gesto assume un significato ancora più profondo nel periodo natalizio, tempo di riflessione, generosità e attenzione verso l’altro. Con questo service, i Lions ribadiscono il loro motto “We Serve””, dimostrando che anche un piccolo gesto può accendere la luce della speranza.

Nelle foto alcuni momenti dell’iniziativa.

© Riproduzione riservata
586789

