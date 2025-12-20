  • 21 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Domenica il derby siciliano, la Passalacqua Ragusa in trasferta ad Alcamo

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 dicembre 2025 – E’quasi ora di derby; allenamento di rifinitura a Ragusa per le ragazze della Passalacqua prima della partenza per il match tutto siciliano che caratterizzerà l’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A2. Si gioca domani alle 18 ad Alcamo, al Pala Tre Santi contro la Golfo basket. Poi la pausa natalizia.

“Un campo caldo, quello di Alcamo – commenta Mara Buzzanca, coach Passalacqua – la squadra rinnovata con l’innesto di tre giocatrici come Francesca Russo, Justina Kraujunaite e Julia Nielacna, con talento ed esperienza, ha cambiato volto rispetto alla formazione che avevamo incontrato in precampionato. Noi, da qualche tempo, siamo in una situazione di emergenza, con tre quinti del quintetto fuori. Recuperiamo Johnson e dobbiamo andare ad Alcamo con la mentalità che avevamo messo in campo contro Faenza. Tutte le ragazze hanno la consapevolezza di dovere fare di più del massimo, che devono mettere in campo il 101 per cento delle energie per portare a casa due punti, che per noi sono importantissimi; abbiamo rotazioni corte e dobbiamo cancellare la prestazione di Matelica”.

Ragusa si presenta ad Alcamo con 7 partite vinte e quattro perse e occupa la quinta posizione in classifica a 14 punti ; Alcamo con tre vittorie consecutive, ha avuto la striscia positiva interrotta dalla sconfitta al rush finale a Bolzano, è ottava in classifica a 8 punti con 4 vinte e 7 perse.
La Passalacqua Ragusa con 708 punti fatti e 666 subìti, ha il 43 per cento di realizzazioni da 2 punti, il 28% da 3, e il 66% ai liberi con 455 rimbalzi totali. La Sicily by car Golfo Basket Alcamo con 646 punti realizzati e 676 subìti tira con il 41% da 2 punti, il 27% da 3, 68% ai liberi, con 478 rimbalzi totali all’attivo.

Arbitreranno l’incontro i signori Alessandro Fornaro e Andrea Bernassola entrambi di Roma.

