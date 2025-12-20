  • 21 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Dicembre 2025 -
Modica | Sport

Eccellenza. Il Modica Calcio chiude il 2025 ospitando il Mazzarrone

Radiocronaca su R.T.M a cura di Giuseppe Ragona. Regia e aggiornamenti dagli altri campi di Luca Basile
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti


Modica, 20 dicembre 2025 – Una stagione, quella 25/26, che ha già raggiunto la sua esatta metà, domenica si consumerà infatti il quindicesimo turno di campionato con il Modica Calcio impegnato in casa contro il Mazzarrone in una sfida che, se vinta, decreterà la matematica assegnazione di un titolo non tangibile ma significativo, quello di campioni d’inverno.

Dopo la finale di Coppa Italia, conquistata mercoledì, adesso è tempo di regalarsi un altro piccolo traguardo per Filippo Raciti e i suoi, restare in testa alla fine della prima metà di questo campionato. La società, capitanata da Pitino e Gugliotta, sa benissimo che tutto questo è solo un primo step che regala soddisfazioni, ma nessun titolo.

La rosa ha partecipato alla rifinitura in tutti i suoi effettivi, fatta eccezione per il solo Maimone. Anche Mallia, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo e si è messo a disposizione del mister e del suo staff che per l’occasione ha chiesto espressamente di non pensare alle festività fino al triplice fischio di domani.

Dalla parte opposta del campo ci sarà il Mazzarrone, una formazione importante nei suoi effettivi e che può contare su un forte reparto offensivo capitanato da Cosendey, capocannoniere del campionato. La formazione allenata da Vincenzo Raciti staziona a metà classifica, ben distante dalla zona retrocessione, con il sogno di avvicinarsi prepotentemente alla zona playoff. Un avversario non proprio comodo per chiudere questa prima metà di stagione.

Ecco, quindi, i convocati per la gara di Domenica 21 Dicembre alle 14:30 presso il “Pietro Scollo” di Modica:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese
Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis.
Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Cappello.
Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

© Riproduzione riservata
586752

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube