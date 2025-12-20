Eccellenza. Il Modica Calcio chiude il 2025 ospitando il Mazzarrone



Modica, 20 dicembre 2025 – Una stagione, quella 25/26, che ha già raggiunto la sua esatta metà, domenica si consumerà infatti il quindicesimo turno di campionato con il Modica Calcio impegnato in casa contro il Mazzarrone in una sfida che, se vinta, decreterà la matematica assegnazione di un titolo non tangibile ma significativo, quello di campioni d’inverno.

Dopo la finale di Coppa Italia, conquistata mercoledì, adesso è tempo di regalarsi un altro piccolo traguardo per Filippo Raciti e i suoi, restare in testa alla fine della prima metà di questo campionato. La società, capitanata da Pitino e Gugliotta, sa benissimo che tutto questo è solo un primo step che regala soddisfazioni, ma nessun titolo.

La rosa ha partecipato alla rifinitura in tutti i suoi effettivi, fatta eccezione per il solo Maimone. Anche Mallia, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo e si è messo a disposizione del mister e del suo staff che per l’occasione ha chiesto espressamente di non pensare alle festività fino al triplice fischio di domani.

Dalla parte opposta del campo ci sarà il Mazzarrone, una formazione importante nei suoi effettivi e che può contare su un forte reparto offensivo capitanato da Cosendey, capocannoniere del campionato. La formazione allenata da Vincenzo Raciti staziona a metà classifica, ben distante dalla zona retrocessione, con il sogno di avvicinarsi prepotentemente alla zona playoff. Un avversario non proprio comodo per chiudere questa prima metà di stagione.

Ecco, quindi, i convocati per la gara di Domenica 21 Dicembre alle 14:30 presso il “Pietro Scollo” di Modica:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

