Politica | Vittoria

Vittoria. Inclusione sociale e contrasto alla povertà: riunita la Rete territoriale del Distretto 43

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 18 dicembre 2025 – Si è riunita ieri mattina , nella sala “Rosario Iacono” di via Nino Bixio a Vittoria, la Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione Sociale del Distretto Socio-Sanitario 43, convocata per la programmazione della Quota Servizi del Fondo Povertà – annualità 2023.
All’incontro hanno partecipato i rappresentanti degli Enti del Terzo Settore, i delegati dei Comuni del Distretto (Vittoria, Comiso e Acate), l’ASP di Ragusa, il Distretto Sanitario di Vittoria, i dirigenti degli Istituti scolastici del territorio e i componenti dell’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario 43.
La riunione si è svolta nell’ambito delle disposizioni regionali previste dal Piano regionale per il contrasto alla povertà 2021–2023 e dalle Linee guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà, che prevedono il coinvolgimento attivo della rete territoriale nella definizione del Piano di Attuazione Locale (PAL) 2023.
Nel corso dei lavori è stata condivisa la relazione sullo stato di attuazione della Quota Servizi Fondo Povertà nel Distretto 43, con particolare attenzione alle azioni già avviate, alle criticità riscontrate e ai bisogni emergenti del territorio. Ampio spazio è stato dedicato al confronto sulle necessità delle persone e delle famiglie in condizioni di fragilità, nonché alle possibili risposte da attivare attraverso una maggiore integrazione tra servizi sociali, sanitari, scolastici e Terzo Settore.
Tra i temi affrontati, la costituzione di Equipe Multidisciplinari, il rafforzamento dei Patti per l’Inclusione Sociale e le modalità di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, con l’obiettivo di rendere più efficaci gli interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. In chiusura, è stata presentata la programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà 2023, che costituirà la base del Piano di Attuazione Locale del Distretto.
“Il lavoro di rete è fondamentale per costruire politiche sociali realmente inclusive – ha dichiarato l’Assessora ai Servizi Sociali Francesca Corbino –. Solo attraverso il confronto tra istituzioni, servizi e Terzo Settore è possibile intercettare i bisogni reali delle persone, soprattutto di quelle più fragili, e garantire interventi efficaci, rispettosi della dignità e dei diritti di tutti. Il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze passa anche da una forte attenzione alle pari opportunità e all’inclusione sociale”.
Sull’importanza dell’incontro è intervenuto anche il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello: “Il contrasto alla povertà non può essere affrontato in modo frammentato. La riunione della Rete territoriale rappresenta un momento fondamentale di ascolto, confronto e programmazione condivisa. L’obiettivo dell’Amministrazione è rafforzare un sistema integrato di servizi capace di rispondere ai bisogni reali di tutte le famiglie e di garantire inclusione sociale come diritto, non come concessione”.
L’incontro ha confermato il ruolo centrale della Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione Sociale come strumento di programmazione partecipata e di coordinamento delle politiche di welfare locale, in un’ottica di integrazione e corresponsabilità tra tutti i soggetti coinvolti.

586564

