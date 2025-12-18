A Ragusa la consegna delle borse di studio “100 di questi traguardi”

Ragusa, 18 dicembre 2025 – Si terrà alle 15.30 di martedì 23 dicembre la consegna delle borse di studio “100 di questi traguardi”, il programma che premia e sostiene la crescita di studenti residenti a Ragusa che hanno conseguito il diploma con una votazione di 100/100.

“Saranno 12 le borse di studio consegnate, del valore di € 500 cadauno – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – di cui dieci assegnate dal Comune.

Due saranno consegnate da aziende locali, Ricca-IT e Nova Quadri, che hanno voluto sostenere l’iniziativa destinandole a studenti che hanno deciso di proseguire i loro studi nel settore informatico o tecnico scientifico.

Come da avviso che regolamentava la partecipazione e i criteri, due delle dieci borse comunali andranno a giovani che hanno scelto Ragusa per investire sul loro futuro, proseguendo qui il loro percorso di studi.

Con questa iniziativa vogliamo ancora una volta rendere tangibile l’impegno a premiare il merito, sostenere l’impegno”.

