  18 Dicembre 2025
  • 18 Dicembre 2025 -
Politica regionale

Manovra, approvato l’emendamento per il Fondo Iniziative Antimafia. Sallemi (FdI): “Rafforziamo la cultura della legalità”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 18 dicembre 2025 – Il Senatore Salvo Sallemi, di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Nazionale Antimafia, esprime grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento da lui presentato, insieme ai colleghi Pogliese e Russo, che istituisce il “Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata”.

“Il Fondo per le Iniziative Antimafia avrà una dotazione stabile di 500mila euro annui ed è un risultato straordinario in termini di promozione della cultura della legalità. A partire dal 2026 il Fondo sosterrà le associazioni, gli enti, gli organismi e gli esperti qualificati impegnati nella diffusione della cultura della legalità. Nello specifico le risorse saranno destinate ad attività formative, iniziative divulgative, programmi di sensibilizzazione ed eventi e percorsi educativi contro la criminalità organizzata”, spiega il Senatore.

“Questo è un passo concreto per rafforzare la prevenzione -prosegue il Senatore Sallemi. Accanto alla repressione, investiamo in modo strutturale su educazione, consapevolezza e partecipazione civile. La lotta alle mafie si vince anche sui territori, costruendo una coscienza collettiva fondata sul rispetto delle regole. Rivolgo un ringraziamento al Sottosegretario Andrea Delmastro e alla Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, On. Chiara Colosimo, per la condivisione nell’indirizzo politico”.

© Riproduzione riservata
586558

