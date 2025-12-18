Sfiducia al sindaco di Ispica. TAR: “Il ricorso di Leontini è fondato” (VIDEO)

ISPICA, 18 Dicembre 2025 – “Il ricorso di Leontini è fondato”. Con queste parole il TAR di Catania ha sospeso gli effetti della mozione di sfiducia votata recentemente dal Consiglio Comunale di Ispica, restituendo di fatto la guida della città a Innocenzo Leontini.

Grazie a questa decisione cautelare emessa nelle ultime ore, il primo cittadino potrà proseguire la propria attività amministrativa, garantendo la continuità del mandato che scadrà naturalmente a maggio 2026.

La battaglia legale non si conclude però qui. Sebbene il decreto del Tribunale Amministrativo Regionale segni un punto decisivo a favore del Sindaco, la parola definitiva verrà pronunciata il prossimo 24 febbraio, data in cui è stata fissata l’udienza per la trattazione del merito. In quella sede, i giudici entreranno nel dettaglio della legittimità dell’atto di sfiducia per chiudere definitivamente il contenzioso.

Il sindaco Leontini non ha nascosto la propria soddisfazione per l’esito del provvedimento, sottolineando la solidità delle argomentazioni presentate dai suoi legali:

“La decisione del TAR significa che i nostri motivi sono stati riconosciuti. È una conferma importante che ci permette di continuare a lavorare per il bene della comunità ispicese, forti di una legittimazione che era stata messa in discussione.”

Con il ritorno alla piena operatività, l’amministrazione Leontini mira ora a riprendere i dossier rimasti in sospeso durante i giorni della crisi politica, in attesa del verdetto finale di febbraio.

