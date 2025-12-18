Ragusa. Firmato il contratto per la riqualificazione dell’immobile che ospiterà il nuovo centro socio-educativo a San Giacomo

Ragusa, 18 dicembre 2025 – Comincia ufficialmente l’iter per la riqualificazione di un importante asset del patrimonio comunale. È stato sottoscritto nella mattinata di lunedì 15 dicembre, il contratto di appalto relativo ai lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale situato in Contrada San Giacomo.

L’intervento mira a trasformare la struttura esistente in un polo moderno e sicuro, interamente dedicato ai servizi socio-educativi e sociali per minori.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione di potenziare l’offerta di servizi dedicati alle fasce più giovani della popolazione, creando spazi idonei all’apprendimento, al sostegno e alla socializzazione. I lavori previsti riguardano:

– adeguamento strutturale e impiantistico secondo le normative vigenti;

– rifunzionalizzazione degli spazi interni per rispondere alle esigenze pedagogiche e sociali;

– ristrutturazione complessiva dell’immobile per garantirne la massima efficienza e accoglienza.

L’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico Barrile S.r.l. di Ragusa, che ha presentato un ribasso del 32,183% su una base d’asta di circa 518.000 euro. L’investimento per l’intervento è finanziato attraverso i fondi del PR SICILIA FESR 2021-2027.

Importo dei lavori (al netto del ribasso): € 361.768,28 oltre IVA.

