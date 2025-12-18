- 18 Dicembre 2025 -
Tutti uniti per una giornata di solidarietà! Raccolta alimentare della Misericordia a Modica
Tempo di lettura: 2 minuti
Modica, 18 Dicembre 2025 – Sabato 20 dicembre dalle ore 8.30 alle 20.30, i volontari della Misericordia di Modica invitano a partecipare alla raccolta alimentare solidale presso il supermercato le Liccumie. Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza: tutte le donazioni infatti saranno distribuite alle nostre famiglie in difficoltà. Collaborando si può regalare un Natale più sereno a chi ha più bisogno.
