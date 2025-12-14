  • 14 Dicembre 2025 -
  
Attualità | Scicli

Scicli. Rinasce l’antico lavatoio di Santa Maria la Nova. Donne in costume portano i panni a lavare nella cerimonia inaugurale

Alla presenza del sindaco Marino, della presidente Ficili e dell'on. Abbate
Scicli, 14 dicembre 2025 – Nel graduale passaggio della città dal colle di San Matteo alla vallata, processo durato diversi secoli, il quartiere di Santa Maria La Nova e di San Guglielmo sono i luoghi dello scambio di testimone della città sulla rocca alla Scicli contemporanea.
Il quartiere di San Guglielmo, nella geografia del Sacro, rappresenta perciò il sedimento in cui si specchiano le tradizioni religiose e culturali della città alta e attraverso esso si trasmettono agli altri nascenti quartieri della vallata.
È stato restituito alla comunità, durante una partecipata cerimonia di popolo, l’antico lavatoio di Santa Maria La Nova, restaurato grazie a un finanziamento regionale di 100 mila euro, e messo in sicurezza nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbanistica di un’intera porzione di quartiere, ivi compreso il sovrastante costone roccioso.
Alla cerimonia di stasera erano presenti il sindaco Mario Marino, la presidente del consiglio Desirè Ficili, l’on. Ignazio Abbate, che ha intercettato il finanziamento in favore del Comune di Scicli, l’assessore Enzo Giannone e diversi consiglieri comunali.
Dopo la benedizione di don Nello Garofalo, il taglio del nastro che ha visto protagoniste diverse donne del quartiere che hanno portato i loro panni in bacinelle di metallo per dare vita a un lavaggio a mano, secondo l’antica tradizione delle massaie.
Il lavatoio era fino a qualche decennio fa era un luogo di socialità dove le casalinghe si incontravano per lavare i panni quando non c’era ancora l’acqua corrente in casa e quel luogo diventava occasione di scambi, di amicizia, di familiarità.
Scicli recupera un segno della memoria in un luogo che è luogo della memoria.

