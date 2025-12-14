Modica Calcio: un autogol del Palazzolo regala il successo e l’11^ vittoria di fila

PALAZZOLO 0

Sport Club Palazzolo: Dieye, Clemente, Ciantino, Tabacco, Pratdessus, Tiralongo, Daniele, Williams, Bessis, Novello, Mustafaraj. Panchina: Napolitano, Ciantino, Mancuso, Esquivel, Imprescia, Paris, Chiove, Rotella, Cro. Allenatore: Domenico Speciale.

Modica Calcio: Truppo, Valenca, Sessa, Asero (78′ Incatasciato), Savasta (70′ Belluso), Alioto, Mollica, Simone Brugaletta, Federico (60′ Misseri), Sangare, Cappello, Bonanno (40’ Torres). Panchina: Calabrese, Incatasciato, Belluso, Nicolò Brugaletta, Misseri, Sclafani, Spadaro, Torres, Intzidis. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatori: 35’ autogol (M)

Ammoniti: Pratdessus, Tiralongo, Dennis Ayoub (P), Valenca, Cappello (M)

PALAZZOLO ACREIDE, 14 Dicembre 2025 – Non è stata la partita più brillante, ma alla fine ciò che conta sono i tre punti. La capolista Modica Calcio ottiene l’undicesima vittoria consecutiva, battendo il coriaceo Palazzolo con il minimo scarto di 1-0, ed anche la leadership solitaria vista la contemporanea sconfitta casalinga dell’Avola. A decidere l’incontro è stato un episodio sfortunato, un autogol della difesa locale avvenuto al 35′ del primo tempo.

L’incontro si è rivelato un vero e proprio “testacoda” della pazienza. Il Palazzolo, schierato in campo con grande determinazione, ha eretto un muro difensivo difficile da scardinare. Il Modica ha dominato il possesso palla ma ha faticato a trovare lo spazio per il guizzo decisivo, scontrandosi ripetutamente contro l’organizzazione tattica degli ospiti.

Quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi a reti inviolate, è arrivato il gol che ha sbloccato l’incontro. Al 35′, su una delle rare incursioni pericolose del Modica, è scaturito un cross teso dalla fascia, indirizzato verso il centro dell’area. Nel tentativo di intercettare il pallone e anticipare un attaccante rossoblu, un difensore del Palazzolo è intervenuto maldestramente, deviando la sfera nella propria porta e non lasciando scampo all’incolpevole portiere.

Il gol, sebbene fortuito, ha dato un vantaggio prezioso ai padroni di casa.

Nella ripresa, il copione non è cambiato radicalmente: il Modica ha cercato di gestire il vantaggio, mentre il Palazzolo, pur provando a spingere in avanti con maggiore convinzione, non è riuscito a creare vere e proprie occasioni da rete per impensierire l’estremo difensore modicano. La difesa rossoblu ha retto bene agli assalti finali, dimostrando ancora una volta grande solidità.

Nonostante la prestazione non esaltante, il Modica porta a casa un successo fondamentale che consolida la sua leadership in classifica. La vittoria, anche se “regalata” da un autogol, è il segno distintivo delle grandi squadre: saper vincere anche nelle giornate meno ispirate, sfruttando ogni minima occasione.

Il Palazzolo esce dal campo a testa alta, consapevole di aver messo in seria difficoltà la capolista. Per il Modica, invece, l’obiettivo è mantenere questo passo, magari tornando a segnare con maggiore scioltezza già dalla prossima giornata.

LA PARTITA

Nel primo tempo è subito il Modica a partire forte con Asero che ci prova da buona posizione, l’attaccante salta il diretto avversario e prova la conclusione al primo palo, ma centra l’esterno della rete. Solo quattro minuti più tardi è Federico ad entrare in area e provare un tiro che risulta forte ma impreciso, spegnendosi fuori dalla porta. Al 25’ arriva un gran tiro di Sangare dal limite d’area che trova una grande risposta del portiere di casa. Al 35’ l’episodio che decide la gara, punizione di Valenca che mette un pallone in mezzo, Brugaletta non colpisce il pallone ma inganna il difensore che devia nella sua stessa porta.

Nella ripresa il Palazzolo entra deciso in campo, subito ci provano con un tiro da buona posizione parato bene da Truppo. Sull’azione successiva grande ripartenza del Modica che porta Asero al tiro da buona posizione, l’attaccante arriva troppo veloce sul pallone e lo spedisce alto. Al 9’ il Modica si porta ancora avanti con Bonanno, l’attaccante prova il tiro da fuori ma risulta centrale. L’attaccante palermitano ci prova anche al 24’ quando lanciato da Cappello prova il tiro con il pallone che centra l’esterno della rete. Al 30’ ancora una grande occasione per i rossoblù che si portano in avanti prima con un tiro di Belluso respinto, quindi ci prova ancora Bonanno ma il pallone sfiora il palo e si chiude fuori.

Modica Calcio che chiude la domenica con il primo posto solitario, con la squadra subito proiettata alla Coppa Italia di Mercoledì in casa contro il Vittoria.

RISULTATI 14* GIORNATA

Gioiosa – Acquedolci 0 – 1

Giarre – Vittoria 1 – 3

Palazzolo – Modica 0 – 1

Atl.Catania – Messana 0 – 0

Avola – Niscemi 0 – 1

Mazzarrone – Leonfortese 1 – 1

Melilli – Leonzio 1 – 0

Rosmarino – Nebros 1 – 1

CLASSIFICA

Modica 37

Avola 34

Vittoria e Messana 28

Atlet. Catania e Leonzio 25

Niscemi 21

Mazzarrone 20

Gioiosa 19

Rosmarino 13

Nebros e Melilli 12

Giarre 11

Acquadolcese 10

Palazzolo e Leonfortese 8

