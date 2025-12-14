Promozione. Successo rotondo per il Santa Croce Calcio che batte il Megara 3-0

Santa Croce Camerina, 14 dicembre 2025 – Grande vittoria del Santa Croce calcio che grazie ad una prestazione convincente supera con un secco 3-0 l’ostico Megara 1908.

La squadra di mister Fabio Campanaro conferma anche in quest’occasione di essere una squadra solida e intercambiabile che riesce ad orchestrare con una facilità disarmante e a creare occasioni in ogni azione imbastita nella fase offensiva.

In una giornata perfetta, l’unica nota stonata sono nuovamente le tante occasioni sprecate sottoporta, soprattutto nel primo tempo, ma, la forza propulsiva degli uomini di Campanaro è stata così netta, da chiudere i conti nella seconda parte della partita.

La cronaca.

Mister Campanaro schierava dall’inizio capitan Mangione in porta, in difesa il duo di centrali Wally e Golisano, mentre ai lati si schieravano Iapichino e Spatola.

A centrocampo Alma e Missud si intercambiavano in fase interdittiva e Javadov si proponeva nel ruolo di trequartista davanti alla trio d’attacco composto da Yahya Dramé nel ruolo di centravanti, insieme a Garufi e Fiorilla.

Un giro d’orologio e già il Santa Croce potrebbe passare in vantaggio, ma il tiro defilato di Yahya Dramé terminava clamorosamente fuori.

I biancazzurri pressavano e al 4′ il centravanti biancazzurro conquistava un altro pallone che gli consentiva di avere lo specchio della porta libero, ma nuovamente la palla terminava a lato.

Il Megara tentava di districarsi, ma la pressione dei locali era costante, così al 14′ da uno schema su calcio di punizione, la palla arrivava in area a Wally che con un preciso diagonale beffava D’Asero per l’1-0 dei biancazzurri.

Il Megara si scuoteva e reagiva co un tiro di D’Emanuele che però terminava alto.

Al 24′ uno scambio fra Yayha Dramè e Garufi, permetteva a quest’ultimo di tirare in porta, ma la palla lambiva la parte alta della traversa.

Il forcing del Cigno era costante e al 35′ Garufi in bello stile con una “bicicletta” calciava sopra la traversa

L’ultima emozione della prima frazione di gioco era sempre sui piedi di Garufi che in posizione centrale, stoppava di petto e tirava a colpo sicuro, ma la conclusione era tutta da dimenticare.

Nel secondo tempo il Megara era più incisivo soprattutto, sulla mediana, ma poco preciso nella fase offensiva, così al 22′ Javadov conquistava un pallone gestito male dalla difesa ospite, entrava in area e serviva un delizioso pallone a Yayha Dramè che con un piattone gonfiava la rete.

Il Santa Croce non si fermava e poteva triplicare ancora con Yahya Dramé che lanciato in contropiede calciava clamorosamente fuori.

Il Megara così, cercava di riaprire la partita con un calcio di punizione tirato da Fichera, ma capitan Mangione ribatteva con una super parata e si ripeteva su un successivo tiro ravvicinato di un attaccante ospite.

La gara si chiudeva al 43′ con la rete di Javadov che calciava magistralmente una punizione dal limite, lasciando di stucco il portiere ospite D’Asero.

Al triplice fischio dell’ottimo direttore di gara la signora Valentina Scalzo di Enna, il Santa Croce festeggiava insieme ai propri tifosi la vittoria e i tre punti che gli consentono di rimanere in solitaria in terza posizione in classifica.

