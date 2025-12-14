  • 14 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Dicembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | Modica | Ragusa

Processo per abbandono del neonato Vittorio Fortunato. Ragusa, ascoltata operatrice del 118

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 14 dicembre 2025 – Il processo per l’abbandono del piccolo Vittorio Fortunato entra nelle sue battute finali, davanti al Giudice del Tribunale di Ragusa, Giovanni La Terra. L’unica imputata è la madre naturale del bambino, difesa dall’avvocato Angelo Iemmolo.

L’udienza di oggi è stata dedicata all’escussione della dottoressa Palazzolo, operatrice del 118 intervenuta la sera del 4 novembre 2020 per soccorrere e trasportare il neonato in ospedale.

L’operatrice ha riferito in aula di non ricordare l’orario preciso dell’intervento, ma ha confermato l’esistenza di una scheda di bordo con tutti i dettagli, in possesso della centrale del 118. La dottoressa Palazzolo ha specificato che l’ambulanza è giunta sul posto pochi minuti dopo la chiamata ed è ripartita immediatamente.

Cruciale il dettaglio sulle condizioni del neonato al momento del soccorso: “Il bambino non presentava problemi ed era di colorito roseo,” ha riferito la dottoressa.

L’arrivo in ospedale è avvenuto in soli 3/5 minuti. È stato inoltre precisato che, sebbene l’ambulanza fosse stata sanificata per le misure anti-Covid, non era attrezzata per il trasporto di neonati.

Il procedimento giudiziario si concentra sull’accusa mossa alla madre. Il padre del bambino, che per l’accusa il 4 novembre 2020 simulò abbandono e ritrovamento davanti al suo esercizio commerciale a Ragusa, era stato condannato in primo grado a 2 anni, ma è deceduto per cause naturali lo scorso 3 giugno, prima che potesse tenersi l’Appello.

In aula, oltre alla difesa, era presente anche l’avvocato Emilio Cintolo, in rappresentanza della tutrice del bimbo, l’avvocato Claudia Parrino, che costituisce la parte civile.

Nel frattempo, il futuro del piccolo Vittorio Fortunato, che oggi ha 5 anni, ha preso una direzione definitiva: il mese scorso, il Tribunale dei Minori di Catania lo ha dichiarato adottabile. Il bambino è stato affidato a una famiglia di fuori provincia da quando aveva solo 20 giorni di vita.

L’udienza è stata rinviata al 2 febbraio 2026 per permettere la produzione di documenti e per sentire il dottor Di Fazio, impossibilitato a comparire oggi.

© Riproduzione riservata
586088

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube