Attualità | Modica | Slider

Fiaccola Olimpica: Un Modicano nella staffetta! C’è il Giornalista Salvatore Cannata

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 14 dicembre 2025 – C’è anche un modicano  nella prestigiosa staffetta della Fiaccola Olimpica di Milano Cortina 2026. Salvatore Cannata, noto giornalista modicano, è stato selezionato come tedoforo e avrà l’onore di portare la Fiamma.

Il 17 dicembre prossimo. Cannata correrà nella suggestiva cornice di Marzamemi, in provincia di Siracusa.

Secondo le comunicazioni ricevute dal Comitato Organizzatore, il giornalista dovrà presentarsi al Punto di Raccolta presso Le Saline in Via Marzamemi, 75 entro e non oltre le ore 16:32 per espletare tutte le formalità di partecipazione.

“L’attesa è quasi finita! Siamo molto felici di condividere ulteriori dettagli su quel giorno,” si legge nella nota indirizzata a Cannata, che sottolinea l’importanza di presentarsi con anticipo per evitare ritardi.

La selezione di Salvatore Cannata non è solo un riconoscimento personale del suo impegno, ma rappresenta anche un momento di visibilità per la città di Modica, che si unisce idealmente al percorso che condurrà la fiaccola fino alle cerimonie di apertura delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Un’emozione unica che vedrà un pezzo di Modica protagonista tra i tedofori italiani

 

© Riproduzione riservata
586085

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Fiaccola Olimpica: Un Modicano nella staffetta! C’è il Giornalista Salvatore Cannata”

  1. Ex italiano

    Ma chi se ne frega! Con tutti i problemi che ci sono la corsetta di un giornalista è l’ultimo dei pensieri! Le Olimpiadi Infernali e non invernali…una sceneggiata italiana !

    1

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

