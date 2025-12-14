Fiaccola Olimpica: Un Modicano nella staffetta! C’è il Giornalista Salvatore Cannata

Modica, 14 dicembre 2025 – C’è anche un modicano nella prestigiosa staffetta della Fiaccola Olimpica di Milano Cortina 2026. Salvatore Cannata, noto giornalista modicano, è stato selezionato come tedoforo e avrà l’onore di portare la Fiamma.

Il 17 dicembre prossimo. Cannata correrà nella suggestiva cornice di Marzamemi, in provincia di Siracusa.

Secondo le comunicazioni ricevute dal Comitato Organizzatore, il giornalista dovrà presentarsi al Punto di Raccolta presso Le Saline in Via Marzamemi, 75 entro e non oltre le ore 16:32 per espletare tutte le formalità di partecipazione.

“L’attesa è quasi finita! Siamo molto felici di condividere ulteriori dettagli su quel giorno,” si legge nella nota indirizzata a Cannata, che sottolinea l’importanza di presentarsi con anticipo per evitare ritardi.

La selezione di Salvatore Cannata non è solo un riconoscimento personale del suo impegno, ma rappresenta anche un momento di visibilità per la città di Modica, che si unisce idealmente al percorso che condurrà la fiaccola fino alle cerimonie di apertura delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Un’emozione unica che vedrà un pezzo di Modica protagonista tra i tedofori italiani

Salva