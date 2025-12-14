  • 14 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Dicembre 2025 -
Cultura | Modica

Modica, trionfo poetico per “La corona amaranto” del modicano Macauda al Concorso Internazionale “Versi di Luce”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 14 dicembre 2025 – Grandissimo successo per l’edizione di quest’anno del concorso internazionale di cinemapoesia “Versi di Luce”, sezione di Modica, evento ormai affermato e organizzato con encomiabile dedizione dalle instancabili Tiziana Spadaro e Nausica Zocco, in rappresentanza della sezione di Modica. L’edizione 2025 ha segnato una novità assoluta: l’introduzione della sezione dedicata alla Poesia, che ha avuto come tema centrale e suggestivo “La memoria”.

A conquistare il gradino più alto del podio in questa nuova sezione è stata la lirica intitolata “La corona amaranto” dello scrittore modicano Giuseppe Macauda. L’opera è stata giudicata vincitrice assoluta dalla Giuria, presieduta da Elio Cassarino, art director della sezione di Gela. Particolarmente toccante e profonda è stata la motivazione rilasciata dalla Giuria, che ha saputo cogliere interamente il senso e la portata emotiva dei versi di “La corona amaranto”: “Un testo che invita alla riflessione sul nostro rapporto con il passato e con ciò che perdiamo nel corso della vita. La corona amaranto affonda le sue radici nell’introspezione del tempo che fu, nel mistero e nel silenzio delle storie dimenticate. Il linguaggio delicato e suggestivo evoca immagini potenti, come quella della bouganvillea che avvolge il portone, simbolo del tempo che passa ed inghiotte i ricordi. La vittoria in questa prima edizione della sezione Poesia suggella il successo e l’espansione del concorso “Versi di Luce”, confermandolo come un punto di riferimento internazionale per l’arte e la riflessione.

© Riproduzione riservata
586090

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube