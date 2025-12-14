Modica, trionfo poetico per “La corona amaranto” del modicano Macauda al Concorso Internazionale “Versi di Luce”

Modica, 14 dicembre 2025 – Grandissimo successo per l’edizione di quest’anno del concorso internazionale di cinemapoesia “Versi di Luce”, sezione di Modica, evento ormai affermato e organizzato con encomiabile dedizione dalle instancabili Tiziana Spadaro e Nausica Zocco, in rappresentanza della sezione di Modica. L’edizione 2025 ha segnato una novità assoluta: l’introduzione della sezione dedicata alla Poesia, che ha avuto come tema centrale e suggestivo “La memoria”.

A conquistare il gradino più alto del podio in questa nuova sezione è stata la lirica intitolata “La corona amaranto” dello scrittore modicano Giuseppe Macauda. L’opera è stata giudicata vincitrice assoluta dalla Giuria, presieduta da Elio Cassarino, art director della sezione di Gela. Particolarmente toccante e profonda è stata la motivazione rilasciata dalla Giuria, che ha saputo cogliere interamente il senso e la portata emotiva dei versi di “La corona amaranto”: “Un testo che invita alla riflessione sul nostro rapporto con il passato e con ciò che perdiamo nel corso della vita. La corona amaranto affonda le sue radici nell’introspezione del tempo che fu, nel mistero e nel silenzio delle storie dimenticate. Il linguaggio delicato e suggestivo evoca immagini potenti, come quella della bouganvillea che avvolge il portone, simbolo del tempo che passa ed inghiotte i ricordi. La vittoria in questa prima edizione della sezione Poesia suggella il successo e l’espansione del concorso “Versi di Luce”, confermandolo come un punto di riferimento internazionale per l’arte e la riflessione.

