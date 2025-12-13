  • 13 Dicembre 2025 -
Politica | Scicli

Scicli. Finanziamento integrale per la progettazione esecutiva della riqualificazione di Jungi

Per un importo di 143 mila euro. Consentirà di accedere a un ulteriore finanziamento di 5 milioni di euro
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 13 dicembre 2025 – Il Comune di Scicli ha ottenuto il finanziamento totale per la progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione urbana del quartiere Jungi, per un importo complessivo di € 143.960,00, giusto DDG 4530 del 4 dicembre 2025 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, nell’ambito del Fondo di Rotazione istituito dall’art. 57 della L.R. n. 3/2025.

La progettazione esecutiva definisce gli obiettivi e le modalità operative per il recupero e la valorizzazione delle aree pubbliche del quartiere, con particolare attenzione alla sicurezza, all’accessibilità universale, alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi urbani.

Le aree oggetto dell’intervento comprendono spazi pubblici tra via Pietro Nenni, via Enrico Berlinguer, via Palmiro Togliatti, Viale dei Fiori, via Giambattista Tiepolo, via Don Lorenzo Milani e via Ciliegio. Gli interventi previsti includono:

• Rifacimento di manti stradali e marciapiedi;
• Realizzazione di nuove aree verdi e sistemazione del verde esistente;
• Installazione di arredi urbani, aree ludiche, percorsi benessere e impianti sportivi;
• Adeguamento dell’illuminazione pubblica e realizzazione di impianti di videosorveglianza;
• Riqualificazione di spazi pedonali, parcheggi e aree di aggregazione sociale.

Il progetto, una volta redatto e approvato, consentirà al Comune di Scicli di accedere alla richiesta di ulteriori fondi per complessivi 5 milioni di euro, destinati alla realizzazione degli interventi previsti, segnando un passo decisivo verso la completa riqualificazione del quartiere.

L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla Regione Siciliana, a tutti gli uffici comunali che hanno contribuito alla preparazione della progettazione e all’intero Consiglio comunale, maggioranza e minoranza, per aver condiviso l’attenzione e la necessità di riqualificare il quartiere Jungi, sostenendo questo progetto strategico per la città come anticipato nel consiglio comunale del 9 dicembre 2025.

«Il finanziamento integrale per la progettazione esecutiva – dichiara l’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Mario Marino – conferma l’impegno dell’Ente nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il quartiere Jungi sarà oggetto di interventi strutturati e moderni, volti a rendere gli spazi pubblici più sicuri, accessibili e attrattivi».

© Riproduzione riservata
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

