Festival internazionale di Cinemapoesia “Versi di Luce 2025”: la giornata conclusiva a Modica

Gela/Modica, 13 dicembre 2025 – “L’inno del poeta resta” echeggia forte tra le varie location del Festival internazione di Cinemapoesia “Versi di Luce”, l’evento organizzato dal Cineclub 262 in collaborazione con il Cinecircolo Stella Maris di Gela e il Club Amici di s. Quasimodo di Modica.

La diciassettesima edizione del Festival, realizzato con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Sicilia Film Commission, e con il contributo della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, vivrà sabato 13 dicembre la giornata conclusiva con un programma intenso che conflluirà alla serata di festa al Caffè Letterario Hemingway di Modica.

Giorno 13 dicembre, quindi, dopo l’appuntamento mattutino con l’escursione a Modica “Visita alla Città” alle ore 9.30, il pomeriggio verdà alle 16.00 alla Fondazione Grimaldi la proiezione dell’opera in concorso nella Sezione Lungometraggi “Continuo” di Marco Mazzi (Italia).

Alla stessa ora, ma alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, verranno proiettate le opere in concorso nelle Sezioni Lungometraggi e Corti di Fiction, rispettivamente “Quale allegria” di Francesco Frisari (Italia) e “El Puti Pers” di Paolo Baiguera (Italia).

Il programma prevederà alle ore 17.00 in Cineteca “Versitalk”, l’incontro con le Voci del Festival con ospiti i registi Paolo Baiguera, Giuseppe Andreatta e l’attrice Laura Malnati, e alle ore 18.00 alla Società Operaia di Mutuo Soccorso lo Speciale “Corti di Mare 2025” con la proiezione del cortometraggio “In acque tranquille” di Giuseppe Andreatta (Italia).

A seguire, dalle ore 19.00, sempre alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, verranno proclamati i vincitori delle varie sezioni del concorso della diciassettesima edizione del Festival internazionale di Cinemapoesia “Versi di Luce”.

A chiudere il Festival sarà “Filmix”, il nuovo film sperimentale del regista Federico Iris Osmo Tinelli, la cui esperienza di visione si estenderà in una serata DJ al Caffè Letterario Hemingway, trasformando la conclusione di Versi di Luce in un evento immersivo tra cinema, musica e socialità.

Tanto fermento e grande emozione per la giornata conclusiva del Festival tenace che da diciassette anni indaga il Cinemapoesia come linguaggio espressivo contemporaneo, uno sguardo poetico sulle immagini in movimento, capace di interrogare il presente e di restituire al cinema una dimensione lirica, sperimentale e profondamente umana.

