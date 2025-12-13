Forza Italia. Domenica il congresso cittadino di Comiso

Comiso, 13 dicembre 2025 – Domani, domenica 14 dicembre, alle ore 10, si terrà un importante appuntamento per Forza Italia con il congresso cittadino di Comiso. L’incontro avrà luogo presso l’El Homs Palace Hotel, situato in via Generale Girlando 49, e rappresenterà un momento fondamentale di confronto politico e di analisi del percorso territoriale del partito. “Forza Italia sta dimostrando una crescente capacità di strutturarsi in maniera solida e capillare sul territorio della provincia di Ragusa”, dichiara Giancarlo Cugnata, segretario provinciale di Ragusa. “Grazie a una classe dirigente attenta e sensibile alle istanze delle comunità locali, il partito sta consolidando la propria presenza e rafforzando il dialogo con i cittadini”.

Il congresso sarà un’occasione per discutere delle sfide attuali e future, riflettendo sulle necessità del territorio e mettendo in evidenza le priorità politiche e sociali. La partecipazione attiva dei rappresentanti locali e dei simpatizzanti sarà determinante per delineare strategie efficaci e rispondere in modo concreto ai bisogni della collettività. “Crediamo fermamente che il radicamento sul territorio sia la chiave per un’azione politica efficace e vicina ai cittadini. Forza Italia continua a crescere grazie all’impegno di donne e uomini che credono nei valori del partito e che lavorano con dedizione per il bene comune”, conclude Cugnata.

