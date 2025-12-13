  • 13 Dicembre 2025 -
  13 Dicembre 2025
Ragusa | Sindacale

Confcommercio provinciale Ragusa augura buon lavoro al nuovo Prefetto e al nuovo Questore

Ragusa, 13 dicembre 2025 – Il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a nome dell’intero sistema Confcommercio ibleo, rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, prossima a insediarsi alla guida della Prefettura, e a Salvatore Fazzino, nuovo questore di Ragusa, anche quest’ultimo pronto all’insediamento.

“Desidero esprimere – dichiara Manenti – i migliori auguri di buon lavoro al neoprefetto Tania Giallongo e al neoquestore Salvatore Fazzino certi che la loro esperienza e competenza rappresenteranno un valore aggiunto per il nostro territorio. La Prefettura e la Questura di Ragusa ricoprono un ruolo fondamentale nel promuovere la sicurezza, la legalità e il benessere della comunità, fattori strettamente connessi alla crescita del tessuto economico e sociale locale”.

Il presidente Manenti sottolinea, inoltre, l’importanza della collaborazione istituzionale per sostenere le imprese di qualsiasi comparto presenti sul territorio ibleo. “Crediamo fermamente – aggiunge – che un dialogo continuo e costruttivo fra le istituzioni e le realtà associative sia indispensabile per affrontare le sfide attuali e future. La sinergia tra pubblico e privato può favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese, il rafforzamento delle reti commerciali e l’attrazione di nuovi investimenti”.
Confcommercio Ragusa si dichiara pronta a collaborare attivamente con la Prefettura, con la Questura, con tutte le istituzioni locali per contribuire alla crescita economica e sociale della provincia. “Siamo convinti – conclude Manenti – che un approccio condiviso e orientato al bene comune possa fare la differenza per il futuro delle nostre imprese e del nostro territorio”.

