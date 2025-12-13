  • 13 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Dicembre 2025 -
Attualità | giarratana

Sagra della porchetta a Giarratana, sabato 20 dicembre la quarta edizione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 13 dicembre 2025 – Preparatevi a vivere un’esperienza straordinaria all’insegna dei profumi irresistibili dello street food, delle melodie travolgenti della buona musica dal vivo e dell’atmosfera magica dei mercatini natalizi. Sabato 20 dicembre, a partire dalle 18, piazza Vittorio Veneto, proprio di fronte al suggestivo palazzo municipale di Giarratana, diventerà il cuore pulsante della quarta edizione della Sagra della Porchetta. L’evento, promosso con orgoglio dal Comune di Giarratana, patrocinato dalla Regione Siciliana – assessorato del Turismo e dello Spettacolo, dall’Ars, e sostenuto da Puma Events e impresa ecologica Busso Sebastiano, promette emozioni da gustare e da ascoltare. Protagonista indiscussa? La porchetta. Dove? A Giarratana, realtà famosa per la qualità eccellente delle sue carni e capace di conquistare i palati più esigenti.

La porchetta, dunque, sarà celebrata in tutto il suo splendore gastronomico. Un’occasione unica per ritrovare i sapori autentici della tradizione, esaltati da ricette che sanno raccontare storie di passione e territorio. Ad animare la serata ci penserà il leggendario gruppo “Il Giardino dei Semplici”, con un concerto coinvolgente che farà cantare e ballare tutti i presenti. E non finisce qui. Le strade si riempiranno di energia grazie a una frizzante street band, che porterà ritmo e allegria, accompagnandoci verso il Natale con note di festa e spensieratezza. “Non ci rivolgiamo solo ai giarratanesi – dichiarano con entusiasmo gli organizzatori – ma a tutti coloro che amano la buona carne, la musica dal vivo e l’atmosfera magica delle festività. Sarà l’occasione perfetta per dare il via alle celebrazioni natalizie, quest’anno ancora più ricche grazie alla 33ª edizione del Presepe Vivente, pronta a stupire con tante novità”.

© Riproduzione riservata
585988

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube