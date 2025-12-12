  • 13 Dicembre 2025 -
  13 Dicembre 2025
Attualità | News in primo piano | Scicli

Lo sciclitano Portelli è il nuovo Prefetto di Enna

Tempo di lettura: 2 minuti

Enna/Scicli, 12 Dicembre 2025 – Cambio al vertice della Prefettura di Enna. È stato ufficializzato ieri sera, su delibera del Consiglio dei Ministri, l’incarico di Prefetto per il Dott. Ignazio Portelli.
Nonostante sia nato a Palermo, il nuovo Prefetto vanta forti radici familiari a Scicli, arricchendo il profilo istituzionale con un profondo legame con il territorio siciliano.
Portelli porta con sé un bagaglio di esperienze di alto livello. In passato ha ricoperto l’importante ruolo di Prefetto di Frosinone, dove ha maturato significative competenze nella gestione delle dinamiche territoriali e nella sicurezza pubblica.
La sua familiarità con le istituzioni regionali siciliane è particolarmente consolidata, dato che dal 2021 ricopriva l’incarico di Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, una posizione strategica di raccordo tra lo Stato centrale e l’autonomia regionale.
L’affidamento della Prefettura di Enna rappresenta un nuovo capitolo nella carriera del Dott. Portelli, che è atteso in città per insediarsi e avviare le attività in un momento cruciale per la provincia.

