  • 12 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Dicembre 2025 -
Marina di Modica

Miss 500 2025 – Edizione di Natale: a Marina di Modica una domenica di eleganza, motori e atmosfera natalizia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Modica, 13 dicembre 2025 — Domenica 14 dicembre 2025 la borgata marinara si vestirà a festa per ospitare la speciale edizione natalizia di “Miss 500 2025 – Versione Natale”, una manifestazione dedicata alla passione per le storiche Fiat 500 e alla bellezza, che unisce tradizione, motori e spirito natalizio. L’evento, molto atteso dagli appassionati e dalle famiglie, porterà lungo il lungomare un’esplosione di colori, musica e luci, trasformando Marina di Modica in un vero scenario da cartolina. Le protagoniste assolute saranno loro: le intramontabili Fiat 500, esposte e sfilanti in versione completamente natalizia. Ogni auto verrà personalizzata dai proprietari con addobbi, luci, ghirlande, temi originali e creativi, rendendo la sfilata un momento unico e spettacolare.

© Riproduzione riservata
585959

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube