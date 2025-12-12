Miss 500 2025 – Edizione di Natale: a Marina di Modica una domenica di eleganza, motori e atmosfera natalizia

Marina di Modica, 13 dicembre 2025 — Domenica 14 dicembre 2025 la borgata marinara si vestirà a festa per ospitare la speciale edizione natalizia di “Miss 500 2025 – Versione Natale”, una manifestazione dedicata alla passione per le storiche Fiat 500 e alla bellezza, che unisce tradizione, motori e spirito natalizio. L’evento, molto atteso dagli appassionati e dalle famiglie, porterà lungo il lungomare un’esplosione di colori, musica e luci, trasformando Marina di Modica in un vero scenario da cartolina. Le protagoniste assolute saranno loro: le intramontabili Fiat 500, esposte e sfilanti in versione completamente natalizia. Ogni auto verrà personalizzata dai proprietari con addobbi, luci, ghirlande, temi originali e creativi, rendendo la sfilata un momento unico e spettacolare.

