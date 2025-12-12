  • 12 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Dicembre 2025 -
Lettere al direttore | Modica | Slider

Il Far West nel Settore Abbigliamento a Modica. Sconti e l’assenza di vigilanza. Riceviamo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Egregio Direttore,

Le scrivo in rappresentanza di quella parte del commercio di abbigliamento che osserva con crescente sconcerto la deriva del nostro settore, un mercato sempre più dominato dalla scorrettezza commerciale strutturale.

L’attuale atmosfera nel retail tessile è satura di pratiche che erodono la fiducia dei consumatori e svalutano il lavoro di chi opera onestamente. Assistiamo quotidianamente a un circo di “sconti perenni”, “saldi mascherati” attivi dodici mesi l’anno e “promozioni straordinarie” che, di fatto, sono diventate la normalità operativa. Queste non sono strategie commerciali innovative, ma piuttosto veri e propri trucchi da prestigiatore che sollevano un interrogativo fondamentale: esistono ancora regole in questo settore, o sono state gettate nel cestino?

Il problema si aggrava considerando il ruolo delle Associazioni di Categoria. Ci si aspetterebbe che queste figure, nate per tutelare, vigilare e richiamare all’ordine, intercettassero e contrastassero con forza questa “moda dell’irregolarità”. Al contrario, ciò che percepiamo è un silenzio assordante. Un silenzio che si frappone tra gli operatori che cercano di mantenere un’etica professionale e chi continua a manipolare il mercato con sconti “permanenti” spacciati per occasioni dell’ultimo minuto.

Questa inerzia ha conseguenze drammatiche. Mentre molti commercianti si sforzano di rispettare la normativa e offrire un valore autentico, il mercato si deprezza giorno dopo giorno. Le politiche commerciali sleali di pochi finiscono per svalutare il lavoro di tutti. Il paradosso è amaro: chi gioca pulito paga il prezzo più alto, mentre chi ricorre a sotterfugi vince, almeno nel breve termine.

Ciò che chiediamo non è un atto di carità, ma il ripristino di un quadro normativo e di vigilanza efficace. Non possiamo accontentarci di Associazioni che si limitano a distribuire brochure, organizzare convegni e ripetere che “la situazione è complessa”. Questo non è tutela, è inazione.

Finché nessuno avrà il coraggio di agire e far rispettare le regole fondamentali di lealtà commerciale, l’unica moda che resterà davvero immortale e dominante nel settore sarà, purtroppo, la scorrettezza.

Confidando nella Sua sensibilità per il tema della legalità economica, Le chiedo spazio per dare voce a questa preoccupazione.

Distinti saluti

lettera firmata

© Riproduzione riservata
585856

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube