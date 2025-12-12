Il Far West nel Settore Abbigliamento a Modica. Sconti e l’assenza di vigilanza. Riceviamo

Egregio Direttore,

Le scrivo in rappresentanza di quella parte del commercio di abbigliamento che osserva con crescente sconcerto la deriva del nostro settore, un mercato sempre più dominato dalla scorrettezza commerciale strutturale.

L’attuale atmosfera nel retail tessile è satura di pratiche che erodono la fiducia dei consumatori e svalutano il lavoro di chi opera onestamente. Assistiamo quotidianamente a un circo di “sconti perenni”, “saldi mascherati” attivi dodici mesi l’anno e “promozioni straordinarie” che, di fatto, sono diventate la normalità operativa. Queste non sono strategie commerciali innovative, ma piuttosto veri e propri trucchi da prestigiatore che sollevano un interrogativo fondamentale: esistono ancora regole in questo settore, o sono state gettate nel cestino?

Il problema si aggrava considerando il ruolo delle Associazioni di Categoria. Ci si aspetterebbe che queste figure, nate per tutelare, vigilare e richiamare all’ordine, intercettassero e contrastassero con forza questa “moda dell’irregolarità”. Al contrario, ciò che percepiamo è un silenzio assordante. Un silenzio che si frappone tra gli operatori che cercano di mantenere un’etica professionale e chi continua a manipolare il mercato con sconti “permanenti” spacciati per occasioni dell’ultimo minuto.

Questa inerzia ha conseguenze drammatiche. Mentre molti commercianti si sforzano di rispettare la normativa e offrire un valore autentico, il mercato si deprezza giorno dopo giorno. Le politiche commerciali sleali di pochi finiscono per svalutare il lavoro di tutti. Il paradosso è amaro: chi gioca pulito paga il prezzo più alto, mentre chi ricorre a sotterfugi vince, almeno nel breve termine.

Ciò che chiediamo non è un atto di carità, ma il ripristino di un quadro normativo e di vigilanza efficace. Non possiamo accontentarci di Associazioni che si limitano a distribuire brochure, organizzare convegni e ripetere che “la situazione è complessa”. Questo non è tutela, è inazione.

Finché nessuno avrà il coraggio di agire e far rispettare le regole fondamentali di lealtà commerciale, l’unica moda che resterà davvero immortale e dominante nel settore sarà, purtroppo, la scorrettezza.

Confidando nella Sua sensibilità per il tema della legalità economica, Le chiedo spazio per dare voce a questa preoccupazione.

Distinti saluti

lettera firmata

