Modica. Christmas Prelude inaugura la stagione natalizia al Teatro Garibaldi: una festa della musica giovane

Modica, 12 dicembre 2025 – Il Teatro Garibaldi di Modica si è vestito di atmosfere solenni e luminose mercoledì 10 dicembre in occasione del concerto Christmas Prelude, tenuto dall’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica sotto la direzione del maestro prof. Mirko Caruso. L’evento, attesissimo e accolto con grande partecipazione, ha segnato l’apertura ufficiale della stagione degli spettacoli natalizi della Fondazione Teatro Garibaldi, confermando la sinergia culturale tra la storica istituzione modicana e il Liceo Musicale.

Il concerto ha proposto un percorso musicale di ampio respiro, pensato per esaltare le potenzialità espressive dell’orchestra e valorizzare il repertorio per fiati. Sul palco si sono alternate pagine di grande impatto firmate da autori come Philip Sparke, Frank Ticheli, James Swearingen, Alberto Gallo, Dirk Brossé e John Williams, veri pilastri della letteratura bandistica e cinematografica contemporanea.

Dalle ouverture energiche alle colonne sonore cariche di suggestione, ogni brano ha permesso ai giovani musicisti di mostrare un notevole controllo tecnico e una sensibilità interpretativa sorprendente per la loro età. L’orchestra, guidata con precisione e visione dal prof. Caruso, ha saputo mantenere sempre un equilibrio tra intensità espressiva, compattezza del suono e freschezza dello slancio giovanile.

A rendere la serata ancora più fluida e coinvolgente è stata la conduzione della prof.ssa Loredana Vernuccio, docente di Pianoforte e referente del Liceo Musicale, che con professionalità e sensibilità ha guidato il pubblico attraverso il programma, introducendo brani, autori e protagonisti del concerto.

Il pubblico, coinvolto e attento, ha accolto ogni esecuzione con calorosi applausi, testimoniando l’apprezzamento per un programma capace di conciliare qualità artistica e immediatezza comunicativa.

Uno degli aspetti più significativi della serata è stata la presenza sul palco dei giovanissimi studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio, coinvolti nel progetto “Crescendo”, fortemente voluto e promosso dal Liceo Musicale “G. Verga” di Modica.

Il progetto rappresenta un vero laboratorio di crescita musicale e personale:

avvicina gli studenti delle scuole medie alla pratica orchestrale;

offre percorsi di orientamento musicale strutturati e laboratori strumentali;

favorisce l’integrazione progressiva dei ragazzi in ensemble complessi;

permette di vivere esperienze artistiche reali, come concerti e prove aperte.

Il Progetto Crescendo si propone così come un ponte culturale e formativo fra la scuola media e il percorso liceale musicale, contribuendo a scoprire e valorizzare giovani talenti e a creare una comunità musicale sempre più ampia e coesa.

Hanno preso la parola il dirigente scolastico del Liceo Musicale “G. Verga”, il prof. Alberto Moltisanti, e il Sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata, entrambi concordi nel riconoscere il valore dell’iniziativa.

Il prof. Moltisanti, rivolgendosi al pubblico e agli studenti, ha dichiarato:

«Questo concerto non è soltanto un evento artistico, ma una testimonianza dell’impegno e della passione che i nostri giovani sanno mettere nella musica. Il Liceo Musicale crede fermamente nel valore educativo dell’arte, nella sua capacità di unire, ispirare e formare. Auguro a tutti una stagione natalizia serena, ricca di bellezza e di nuovi traguardi da condividere insieme.»

A seguire, il Sovrintendente Cannata ha posto l’accento sulla missione culturale del Teatro Garibaldi:

«Aprire il calendario natalizio con i ragazzi del nostro territorio è motivo di grande gioia e orgoglio. La Fondazione sostiene e promuove con convinzione la collaborazione con le scuole, perché la cultura cresce quando cresce la comunità. Che questo Natale porti musica, armonia e nuove opportunità per i nostri giovani.»

Christmas Prelude ha rappresentato molto più di un semplice concerto: è stato un momento di incontro fra istituzioni, un simbolo della vitalità culturale del territorio e una celebrazione del talento delle nuove generazioni. Il Teatro Garibaldi ha offerto un palcoscenico prestigioso, mentre il Liceo Musicale “G. Verga” ha dimostrato ancora una volta la capacità di formare giovani musicisti preparati, motivati e pronti ad affrontare nuove sfide artistiche.

L’augurio è che l’entusiasmo e l’energia della serata possano continuare ad accompagnare l’intera stagione natalizia, illuminandola con la stessa intensità delle note che hanno risuonato nel cuore di Modica.

